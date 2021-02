Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée sur Prime Video : l'histoire vraie derrière la série

Découvrez "Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée", une nouvelle série allemande disponible sur Amazon Prime Video. Cette chronique percutante autour de jeunes gens paumés est tirée de la biographie du même nom.

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée : une histoire qui fascine ?

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, nouvelle série Prime Video, promet de faire du bruit. À la fois teen et particulièrement dark, elle s'articule autour du parcours de la jeune Christiane. L'adolescente et son entourage dysfonctionnel doivent composer avec la drogue - et notamment l'héroïne - dans le Berlin Ouest des années 1970.

C'est un véritable cercle vicieux qui commence pour les jeunes gens, dont certains - y compris la protagoniste - se prostituent pour pouvoir s'acheter leurs doses. La série se base sur un livre coup de poing mais malheureusement nécessaire baptisé Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - comprenez Nous, les enfants de la gare du Zoo. C'est en effet à cet endroit que les jeunes toxicomanes offraient leurs corps pour pouvoir satisfaire leur addiction à l'héroïne.

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée © Amazon Prime Video

Un ouvrage polémique

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée paraît en 1978. Si le livre narre l'histoire de la fameuse Christiane, la principale intéressée n'en est pas pour autant l'auteure. Ce sont deux journalistes, Kai Herman et Horst Rieck, qu'y s'y attellent après leur rencontre avec l'adolescente.

Tous les deux font la connaissance de Christiane dans un tribunal. Ils travaillent parallèlement sur un projet de reportage au sujet des jeunes SDF allemands. Les deux hommes pensent avoir besoin de quelques heures pour recueillir le témoignage de leur interlocutrice, mais ils se trouvent fascinés par la jeune fille et son récit, à tel point que le papier se change en livre et les quelques heures en mois. Plusieurs témoignages accompagnent celui de Christiane au fil des pages, notamment ceux de sa mère et de ses amis proches.

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée © Amazon Prime Video

Le livre a connu un succès retentissant à sa sortie. Traduit dans plus d'une quinzaine de langues, il se vend toujours bien, en Allemagne comme à l'étranger. Dans certaines écoles du pays, la lecture en est même obligatoire !

Au casting

La série est créée et écrite par Annette Hess (Berlin 59). À la réalisation, Philipp Kadelbach (Riviera). Dans le rôle principal, Jana McKinnon (Beautiful Girl), une jeune comédienne autrichienne qui s'est déjà illustrée dans plusieurs longs-métrages et séries. Lena Urzendowsky (How To Sell Drugs Online (Fast), Dark) et Bruno Alexander (World on Fire) sont eux aussi présents au casting.

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée © Amazon Prime Video

Attention, la plateforme d'Amazon n'est pas la première à adapter cette histoire. Un film narrant l'histoire de la jeune fille est sorti seulement trois ans après le livre, en 1981. On retrouvait David Bowie au casting et à la bande son. Dans le long-métrage, le rôle de Christiane était tenu par Natja Brunckhorst.

Quid de la vraie Christiane ?

L'adolescente maltraitée et paumée des années 1970 avait réussi à se sevrer en 1979. Devant sa "notoriété" croissante, la jeune femme a préféré quitter la capitale pour Hambourg. L'existence de Christiane Felscherinow est certes bien remplie, mais ponctuée de rechutes et d'épreuves. Malgré un combat permanent, ses vieux démons semblent l'avoir poursuivie durant de longues années. En 2013, de retour à Berlin, elle sort un nouveau livre intitulé Moi, Christiane F., la vie malgré tout.

Retrouvez Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée prochainement sur Prime Video.