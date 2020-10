Moloch sur Arte : c'est quoi cette série thriller avec Olivier Gourmet et Marine Vacth ?

Le paysage télévisuel français n'est pas toujours mis en avant à la hauteur de sa qualité, en dehors des productions Canal+, des petites réussites passent sous le radar du grand public. "Moloch" pourrait être une très bonne surprise avec son pitch mystérieux et un excellent duo principal.

Moloch : de quoi ça parle ?

En face du monstre Canal+ qui peut mettre en avant sa locomotive Le Bureau des légendes, Arte a parfois de belles cartouches à envoyer. Moloch semble en être une. Son synopsis est aussi court qu'intrigant. Louise, une journaliste, va s'allier avec Gabriel, un psychiatre, afin de découvrir pourquoi des gens prennent feu brutalement. Des morts spectaculaires qui n'ont pourtant pas de raison spécifique. La piste du suicide n'a pas l'air d'être crédible. Une force maléfique est-elle la cause ?

La clé se trouve peut-être dans le titre, Moloch, qui fait référence à une divinité que l'on trouve dans la Torah. Ceux qui lui vouent un culte sacrifient des enfants en les brûlant. Un rapport au feu qui se retrouve dans la série. Un thriller aux accents religieux, dans la veine des Rivières Pourpres, qui vire cependant rapidement vers des thématiques sociales qui ne sont pas étrangères l'époque que l'on traverse. Les tandems étant ce qui marche le mieux dans le genre, celui formé par Olivier Gourmet et Marine Vacth n'est pas dans la police comme on peut l'attendre dans cette situation.

Pourquoi faut-il s'y intéresser ?

Avant sa diffusion sur Arte, la saison a été mise en ligne sur le service Arte.tv, nous permettant de mieux saisir l'ambiance qui est mise en place. Moloch fait effectivement ce pas de côté, pour n'être pas totalement dans le fantastique, avec un réalisme qui reste assez froid. On le ressent dans la photographie et la mise en scène. Les téléspectateurs pourront ne pas accrocher, à cause du rythme qui est instauré. Les épisodes prennent leur temps, soyez prévenus. L'intrigue avance ses pions avec précaution et nous baigne dans une sorte de malaise ambiant. On sent le mal s'immiscer lentement, comme une marée qui monte jusqu'à ce qu'elle nous submerge.

Derrière Moloch se trouve Arnaud Malherbe et Marion Festraëts, des talents que l'on connaît pour Chefs, la série culinaire diffusée sur France 2. Cette nouvelle création va ailleurs, touche au cinéma de genre sans vraiment se placer clairement dans une case. Il n'y aura peut-être rien de purement fantastique au bout du compte mais on aime quand l'industrie française s'éloigne des drames lénifiants ou des comédies pour trouver d'autres histoires à raconter. À l'image de ce qui se fait dans les salles, il y a si peu de place accordé au cinéma de genre que l'on saute sur chaque tentative.

Moloch est à suivre chaque semaine sur Arte, à partir du 22 octobre 2020. Tous les épisodes sont disponibles sur Arte.tv depuis le 15 octobre et jusqu'au 27 novembre.