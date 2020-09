Mom : Anna Faris quitte la série

Anna Faris, la star de la série "Mom" depuis 7 ans, a annoncé qu'elle ne reviendrait pas dans la huitième saison. Elle souhaite maintenant explorer de nouvelles opportunités pour sa carrière.

Mom : sitcom vous voulez

Mom est une série télé créée par Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky et Gemma Baker. On y suit les aventures de Christy, une mère de famille célibataire qui sort juste d'une cure de désintoxication. La jeune femme veut reprendre sa vie en main. C'est pourtant à ce moment crucial que sa mère Bonnie, alcoolique invétérée, refait surface dans son quotidien. Cette réapparition après plusieurs années d'éloignement va compliquer fortement la tâche. Comme si gérer sa mère n'était pas suffisant, ses enfants et son boss s'y ajoutent. Une situation un peu stressante pour se lancer dans un nouveau départ.

Anna Faris y incarne Christy, alors que l'immense Allison Janney joue Bonnie. Un rôle qui lui a valu deux Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle. Le casting est complété notamment par Jaime Pressly, Kristen Johnston, Mimi Kennedy et Beth Hall.

La série a été saluée pour les thèmes adultes et sombres qu'elle aborde, tels que l'alcoolisme, la toxicomanie, et les violences domestiques. Elle est à l'antenne depuis 7 saisons. La huitième, dont le début de production est prévue pour le 16 septembre, se fera néanmoins sans son actrice principale.

Au non d'Anna

En effet, selon nos confrères de TVLine, Anna Faris ne reprendra pas son rôle de Christy dans la saison à venir. L'actrice l'a confirmé dans un communiqué. Elle s'y montre d'abord reconnaissante envers les années passées dans le show, "les plus enrichissantes et les plus gratifiantes" de sa carrière. On sent vraiment qu'elle ne part pas fâchée puisqu'elle confie qu'elle regardera les prochaines saisons du show.

La star de Scary Movie rajoute enfin une phrase loin d'être innocente, statuant que son départ de Mom lui permettra de saisir de nouvelles opportunités. Il est vrai que depuis le début de la série en 2013, on a très peu vu l'actrice au cinéma. Elle a prêté sa voix aux films d'animations Alvin et les Chipmunks : à fond la caisse et Le Monde secrets des Emojis. Quant à sa silhouette en chair et en os, c'est dans le très oubliable Overboard que l'on a pu l'apercevoir dernièrement.

La production de la série a d'ores et déjà annoncé que l'actrice ne serait pas remplacée dans le rôle. Il ne reste plus qu'aux scénaristes à créer une nouvelle héroïne. Nous, on attend avec impatience les prochains projets d'Anna Faris.