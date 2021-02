Mon amie Adèle sur Netflix : c’est quoi cette mini-série ?

Adaptation du bestseller éponyme de Sarah Pinborough, "Mon amie Adèle" débarque sur Netflix. Avec ce thriller psychologique, les spectateurs en quête d’un twist imprévisible sont gâtés.

Mon amie Adèle : l’adaptation d’un bestseller

Mini-série composée de six épisodes, Mon amie Adèle a de fortes chances de s’imposer comme le thriller à succès de ce début d’année sur Netflix. Ce programmé développé par Steve Lightfoot, créateur de The Punisher et scénariste ayant aussi officié sur Hannibal, est l’adaptation du roman éponyme de Sarah Pinborough. Publié en 2017, ce bestseller de l’auteure Ma nouvelle voisine et Ne t’attache pas a reçu les louanges de Stephen King. L'écrivain l’a trouvé tout simplement "génial".

Force est de constater que l’intrigue fonctionnant autour d’un triangle amoureux dévastateur et riche en surprises ne pouvait pas être reniée par le Maître de l’horreur. Elle est centrée sur Louise, une mère célibataire interprétée par Simona Brown. La comédienne a notamment joué dans The Night Manager et The Little Drummer Girl. Employée en tant que secrétaire dans un cabinet médical, l’héroïne entame une liaison avec son nouveau patron David. Ce dernier est incarné par Tom Bateman, vu récemment dans Sang Froid et Le Crime de l’Orient-Express.

Les choses se compliquent lorsque Louise se lie d’amitié avec Adèle, la compagne de David à laquelle Eve Hewson, révélation de The Knick, Robin des Bois et The Luminaries, prête ses traits. L’héroïne se retrouve piégée dans des apparences trompeuses et commence à perdre pied, au même titre que ces époux bien loin de l’image parfaite qu’ils mettent un point d’honneur à entretenir.

Mensonges et trahisons… Pour une fin imprévisible

Dotée d’un scénario situé quelque part entre Gone Girl et Shutter Island, Mon amie Adèle est portée par trois stars montantes qui jouent parfaitement la carte de l’ambiguïté et des faux-semblants. La série entraîne le spectateur dans un jeu du chat et de la souris. Les rôles ne cessent de s’inverser et les pistes sont régulièrement déjouées.

Mon amie Adèle © Netflix

La fragilité d’Adèle et la bienveillance qu’elle s’efforce de dégager sont pour le moins suspectes. Son époux David semble quant à lui manquer énormément de confiance alors que son travail est de rassurer ses patients et de les aider à vaincre leurs addictions. Son besoin de surveiller sa compagne est par ailleurs légèrement inquiétant. Quant à Louise, les terreurs nocturnes dont elle souffre provoquent chez elle des crises de plus en plus violentes.

Au fil des épisodes, les portes s’ouvrent et révèlent les secrets de ces trois protagonistes. Difficile d’imaginer la conclusion sanglante de Mon amie Adèle... La série fait le choix d’alterner entre différents registres pour mieux surprendre le spectateur. Le suspense est quoi qu’il en soit toujours au rendez-vous. Mieux, il ne fait que croître jusqu’au twist. Les plus fins limiers remarqueront peut-être les signes menant vers cette issue inattendue. Discrets, ils sont dispersés dès le début de ce thriller duquel il est compliqué de décrocher… Mystérieux, inquiétant et porté par trois excellents acteurs, ce programme a tout pour séduire les amateurs de récits troublants.