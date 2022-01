Mon Ange sur TF1 : Muriel Robin est retournée sur les terres de son enfance

La série "Mon Ange" débute le jeudi 6 janvier sur TF1. Pour le tournage de cette mini-série, Muriel Robin est revenue sur les terres de son enfance, de quoi lui rappeler de nombreux souvenirs.

Mon Ange : une disparition inquiétante en pleine campagne

Composé de quatre épisodes, la mini-série Mon Ange, déjà disponible sur Salto, va être diffusée sur TF1. Ce programme est écrit par Négar Djavadi, on retrouve donc en tête d'affiche Muriel Robin et Marilou Berry vue récemment dans Je te promets, mais également la jeune Romane Jolly qui a fait ses premiers pas en tant que comédienne dans la série TF1 Fugueuse aux côtés de Michaël Youn et Sylvie Testud.

L'humoriste incarne ici Suzanne Brunet, qui ne s'est jamais remise de la disparition de sa fille quelques années auparavant. Elle ne sait pas ce qu'il s'est passé et si elle est encore en vie. Toutes ces questions restées sans réponse l'ont plongée dans l'alcool. Après s'être sortie de cette terrible addiction, Suzanne retombe sur une photo dans un article de journal. Elle croit voir sa fille, et à partir de là elle décide de se rendre dans ce village perdu pour mener l'enquête et relancer les recherches.

Direction la Haute-Loire !

Le tournage de Mon Ange a une saveur bien particulière pour la comédienne Muriel Robin. Le réalisateur Arnault Mercardier et l'équipe de production avaient envie de paysages bien particuliers où la nature est dominante. Ils ont choisi la Haute-Loire où la roche, les forêts, les collines et les rivières s'entremêlent. Des paysages familiers à Muriel Robin qui est native de Montbrison, comme elle l'expliquait sur France Bleu :

J'étais en colonie dans le coin quand j'avais 11 et 12 ans. J'étais dans une pension qui s'appelait Les Pins, qui était tenue par un couple qui se faisait appeler tante Françoise et oncle Raymond. Je suis allée voir tante Françoise, qui a 101 ans, dans un Ehpad du Chambon la semaine dernière. J'ai rencontré sa fille et nous sommes allées voir cette dame dont j'avais un souvenir formidable, j'étais très heureuse de revoir cette personne.

Muriel Robin en tournage ©Radio France - Thierry Creux

Souvenirs, souvenirs

Le tout se déroule dans un village fictif appelé Lignon. Muriel Robin, originaire de la région, a habité à Saint-Etienne de ses 5 à 22 ans, quelques scènes ont également été tournées dans la ville tout prêt de la gare, que connaît bien l'actrice. C'est donc sur ses terres natales que Muriel Robin donnera la réplique également à Patrick Chesnais dans le rôle de Paul, le policier, et Alexandra Vandernoot. Ce tournage lui a fait remonter de tendres souvenirs.

C'est vraiment là que la nature m'a vraiment mis une claque. J'ai un souvenir très précis, même si j'avais 11 ans, de ces sapins, de ces clairières et d'une végétation très belle, très dense, comme une carte postale de la campagne, avec des zones très vastes. Comme ils cherchaient l'ambiance western, ça a convenu au réalisateur et tant mieux.

Le programme, composé de quatre épisodes de 52 minutes, est déjà disponible dans son intégralité sur la plateforme Salto.