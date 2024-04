Monarch Legacy of Monsters : une saison 2 et des spin-offs pour la série sur Godzilla

Suite aux bons retours concernant la première saison de "Monarch: Legacy of Monsters", Legendary et Apple TV+ préparent la suite, mais aussi des séries dérivées.

Une belle réception pour Monarch: Legacy of Monsters

En plus des cinq films qui composent le MonsterVerse de Legendary Pictures, la série Monarch: Legacy of Monsters a vu le jour en 2023. Son intrigue s’intéresse à deux demi-frères et sœurs qui tentent de retrouver leur père afin de découvrir comment leur famille est liée à l’organisation Monarch. Leur quête va les faire rencontrer un ancien allié de leurs parents. Portée notamment par Anna Sawai, Ren Watabe et Kiersey Clemons, la première saison de Monarch: Legacy of Monsters a été bien reçue à sa sortie. Sur Rotten Tomatoes, elle a eu droit à un joli score : 78% de la part du public et 89% de la part des journalistes. Cette belle réception a convaincu Legendary de lancer la suite.

De nouveaux épisodes et des spin-offs en développement

Apple TV+, qui diffuse Monarch: Legacy of Monsters, vient d’annoncer la mise en chantier d’une deuxième saison de la série. Et ce n’est pas tout. Car, comme rapporté par ComingSoon, la plateforme de streaming a signé un nouveau deal avec Legendary. Dans le cadre de ce deal, plusieurs spin-offs de la série vont aussi être développés.

Pour le moment, on ne sait pas de quoi parlera la deuxième saison de Monarch: Legacy of Monsters. Ni si les acteurs principaux du premier chapitre seront de retour. L’incertitude est la même en ce qui concerne les personnages qui seront au centre des spin-offs, et la nature de l’intrigue de ces nouvelles séries. Mais en tout cas, l’univers du MonsterVerse va donc continuer de s’étendre.

Godzilla est à la mode

Les histoires autour de Godzilla ont donc clairement le vent en poupe. Celui qui est l’un des monstres les plus représentés à l’écran depuis sa création a été au centre de plusieurs productions en l’espace de quelques mois. Monarch: Legacy of Monsters est sortie en novembre 2023. Quelques semaines plus tard, Godzilla Minus One a débarqué dans les salles françaises, faisant forte impression. Et le 3 avril dernier est sorti Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire qui, comme rapporté par Variety, a réalisé un démarrage bien supérieur aux attentes aux États-Unis et au Canada.

On verra si le public est toujours au rendez-vous pour la suite de Monarch: Legacy of Monsters. La saison 2 du show créé par Chris Black et Matt Fraction n’a pas encore de date de sortie.