Money Heist Korea : qui est la nouvelle Tokyo de la version coréenne de "La casa de papel" ?

"Money Heist: Korea" offre une relecture de "La casa de papel". On y retrouve les mêmes personnages, dont évidemment Tokyo. Découvrez qui est Jeon Jong-seo, l'actrice qui reprend le rôle porté avant elle par Úrsula Corberó.

De La casa de papel à Money Heist: Korea

C'est à l'été 2017 que la chaîne espagnole Antena 3 lançait les premiers épisodes de La casa de papel. Sur le moment, la série restait plutôt confidentielle puisque limitée à une diffusion en Espagne. Mais Netflix est passé par là et en décembre de la même année le show arrivait sur la plateforme. C'était le début d'un véritable phénomène qui donnera lieu à deux saisons séparées en cinq parties et diffusées pendant quatre ans jusqu'à décembre 2021.

La casa de papel ©Netflix

Pour rappel, la série met en scène un groupe de braqueurs qui s'enferme dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre dans le but d'imprimer plus de 2 milliards d'euros. Afin d'atteindre leur objectif, ils devront rester dans les lieux pendant onze jours avec des otages, empêchant ainsi l'intervention de la police. Pour les aider, le Professeur, qui a imaginé ce plan, reste à l'extérieur et donne ses instructions. Et pour éviter d'être reconnus, tous s'appellent par des noms de codes, des noms de villes comme Tokyo, Berlin, Rio ou encore Nairobi.

Jeon Jong-seo, la révélation de Burning

Parmi les personnages les plus appréciés et marquants de La casa de papel, il y a eu Tokyo. La série a permis à son interprète Úrsula Corberó de se révéler et elle a depuis pu participer à une grosse production américaine avec Snake Eyes. Il fallait donc trouver quelqu'un à la hauteur pour reprendre son rôle dans Money Heist: Korea, le remake coréen proposé par Netflix depuis le 24 juin. Et la production ne s'est pas trompée en engageant Jeon Jong-seo. L'actrice n'a pas encore énormément de rôles à son actif. Mais les quelques productions qu'on avait pu voir avec elle laissaient déjà entrevoir sa personnalité.

On a ainsi pu la découvrir dans l'excellent Burning (2018) de Lee Chang-dong, un film d'auteur très bien remarqué par la critique. Dedans, la comédienne faisait tourner la tête d'un garçon introverti, avant de se mettre en couple avec un autre issu d'un milieu plus aisé. Tout en subtilité, le film questionnait notamment les rapports de classes. Jeon Jong-seo, elle, s'avérait hypnotisante. On se souvient notamment de sa danse sensuelle et symbolique dans un soleil couchant et face à la Corée du Nord.

The Call, un thriller efficace sur Netflix

Après Burning, la comédienne s'est retrouvée au casting de The Call, un thriller efficace dans lequel une femme communique au téléphone avec une inconnue. Elle finit par comprendre qu'elle s'adresse à l'ancienne propriétaire de sa maison qui vit à une autre époque, vingt ans plus tôt. Un film bien tenu et tendu dans lequel Jeon Jong-seo offre un visage plus sombre. Le film est disponible sur Netflix.

Jeonn Jong-seo - The Call ©Netflix

Outre dans Money Heist: Korea, on pourra retrouver l'actrice prochainement dans Mona Lisa and the Blood Moon d'Ana Lily Amirpour (The Bad Batch). Même si Jeon Jong-seo est encore peu connue du grand public, sa prestation dans la série Netflix et son charisme sont à la hauteur d'Úrsula Corberó. On peut donc s'attendre à ce que ce remake de La casa de papel lui ouvre la porte à de nouveaux projets.

Money Heist: Korea est actuellement disponible sur Netflix.