Money Heist Korea : tout ce qu'il faut savoir sur le remake de "La casa de papel"

Le remake coréen de la série espagnole à succès "La casa de papel" fait son arrivée dans le catalogue de Netflix. Voilà ce qu'il faut savoir sur "Money Heist : Korea".

Money Heist : Korea, un point sur l'intrigue

Commençons par les différences entre Money Heist : Korea et La casa de papel. Évidemment, l'intrigue de la série tourne autour d'une nouvelle culture, d'un système différent. Pour autant, la Corée dépeinte par le programme ne reflète pas vraiment la réalité. Dans un futur proche, le Nord a finalement cédé aux sirènes du capitalisme et s'est réunifié avec le Sud. Un tournant drastique qui a considérablement enrichi les classes déjà aisées.

L'intrigue de la série s'articule ainsi autour d'une prise d'otages dans l'hôtel des monnaies d'une "Corée unifiée". Les intrus proposent un marché aux forces de l'ordre : ils réclament quatre mille milliards de wons (soit un peu moins de 3 milliards d'euros). La police va tout faire pour les stopper tant qu'il en est encore temps. Ils porteront une attention toute particulière au cerveau de l'opération, le Professeur. Somme toute, un pitch presque similaire à l'original !

Money Heist : Korea ©Netflix

Si le récit se déroule dans une Corée alternative, force est de constater que la frontière entre le Nord et le Sud est toujours au centre des préoccupations de Money Heist : Korea. Du côté des forces de l'ordre, on apprend que lors d'une prise d'otages dans pareil endroit, le processus habituel est d'envoyer une unité d'intervention de chaque Corée. Ainsi, la policière qui va s'entretenir - et plus si affinités - avec Le Professeur vient du Sud. À l'inverse, l'ancien des forces spéciales qui mène l'offensive est nord-coréen. De plus, dans la maison de la monnaie, les braqueurs sépareront les otages en fonction de leur origine. Chaque groupe, s'il transgresse les règles, fera risquer à l'autre de graves conséquences...

Money Heist : Korea, avec qui ?

Ryu Yong-jae (My Holo Love) signe le scénario des douze épisodes de la saison 1 du programme. Kim Hong-Sun (The Age of Blood) est chargé de la réalisation de ces derniers. À noter qu'Alex Pina, le créateur de la série espagnole sur laquelle se base Money Heist : Korea, officie en tant que producteur sur le remake. Le comédien Yoo Ji-tae (Different Dreams) prête ses traits à l'iconique "Professeur". Face à lui, Yunjin Kim (House of the Disappeared) campe celle que l'on a d'abord connue sous le nom de Lisbonne. Les amateurs de la série phénomène Squid Game reconnaîtront celui qui jouait l'un des personnages les plus ambivalents du show, Park Hae-Soo (Yaksha, Un Démon En mission). Il ne pouvait jouer personne d'autre que Berlin !

Pour ce qui est de l'intrépide Tokyo, c'est Jeon Jong-seo (Burning) qui a été choisie. Lee Won-jong (Possessed) est Moscow, et Kim Ji-hoon (The Rich Son) son fils, Denver. L'actrice Jang Yoon-ju (Three Sisters) incarne Nairobi. Dans le rôle de Rio, on retrouve Lee Hyun-woo (The Scholar Walking At Night). Enfin, Lee Kyu-ho (Ground Zero) et Kim Ji-hoon (The Good Detective) campent respectivement Oslo et Helsinki.

Vous pourrez retrouver la première saison de Money Heist : Korea dans son intégralité à partir du 24 juin sur Netflix.