Mongeville : la série s'arrête ? Francis Perrin attend la réponse

Après plusieurs années de bons et loyaux services dans la série de France 3, "Mongeville", Francis Perrin et Gaëlle Bona-Francis devraient dire adieu à leurs personnages. Le juge d'instruction Antoine Mongeville et la capitaine de police Valentine Duteuil pourraient mettre la clef sous la porte pour des raisons qui restent floues.

Est-ce le clap de fin pour la série Mongeville ?

Avant d'incarner le juge Mongeville sur France 3, Francis Perrin est avant tout un homme de théâtre, qui a de nombreuse fois interprété sur les planches, le répertoire de Molière. Comédien connu et chéri par le public français, il tient la vedette du film Le Roi des cons de Claude Confortès. Présent à la télévision et en radio, il est également le réalisateur de plusieurs films : Tête à claque, Le Joli cœur et Ça n'arrive qu'à moi. Depuis 2013, Francis Perrin (tout comme les téléspectateurs) est très attaché à son personnage d'Antoine Mongeville. En effet, ce juge d'instruction à la retraite qui s'immisce dans les enquêtes mystérieuses de la capitaine de police Valentine Duteil, comble son interprète.

Mongeville © France Télévisions

Francis Perrin dans l'expectative

La série policière France 3 Mongeville, a désormais sept ans d'ancienneté, et bat toujours des records d'audience même lors des rediffusions. Cependant, plusieurs rumeurs courent sur le possible arrêt de la série. Le comédien de 72 ans, Francis Perrin, est très investi dans son rôle ces dernières années. Il s'avoue complétement démuni face à cette annonce, car il ne s'attendait pas à une telle décision de la part de France Télévision.

Le tournage de deux nouveaux épisodes tournés dans la ville de Lyon a pourtant repris, après une interruption due à l'épidémie de Covid-19. L'acteur est donc dans l'incertitude et l'expectative. Anne Holmes, directrice de la fiction à France Télévision, confirme effectivement les menaces qui planent au-dessus de la série. Pour elle, il est important de renouveler les marques et la ligne éditoriale de la chaîne. Elle reconnaît, cependant, l'immense succès de la série. Suite à cette annonce, l'interprète d'Antoine Mongeville pousse un coup de gueule sur RTL dans l'émission On refait la télé :

Je ne savais pas que j'étais comme une lessive, bon, on change de marque. On vous demande de faire de l'audience et quand ça marche on vous dit bon on va arrêter, on va changer...

Mongeville © France Télévisions

Mongeville peut compter sur le soutien infaillible de ses fans

Francis Perrin affirme qu'il n'a pas été mis au courant, personne ne l'a appelé pour lui dire si cela devait continuer ou bien s'arrêter définitivement. Très déçu et attristé par ce genre de nouvelle, le comédien digère mal l'éventuel adieu. Cependant, il peut compter sur le soutien de son public. Une pétition a effectivement été lancée pour sauver la série, elle rassemble désormais plus de 20 000 signatures. Le show a son identité et cible son public. Les épisodes se démarquent des nouvelles créations qui arrivent sur les chaînes et les plateformes, sans violence, coup de feu, ni course poursuite. De plus, il y a eu des efforts de scénario. En passant de la ville de Bordeaux à celle de Lyon, cela a permis d'aborder de nouveaux sujets et de changer d'univers.

L'épisode 18 de la saison 5 de Mongeville, Le Port de l'angoisse, sera en rediffusion ce samedi 5 décembre sur France 3.