Monsterland : Kelly Marie Tran (Star Wars) dans une série d’horreur

Kelly Marie Tran, surtout connue pour son rôle dans "Star Wars", vient de rejoindre la distribution de la future série anthologique d’horreur qu’on pourra découvrir sur Hulu. Intitulée "Monsterland", elle n’a pas encore de date de sortie.

De quoi parlera Monsterland ?

Monsterland sera basée sur les nouvelles North American Lake Monsters, écrites par Nathan Ballingrud et publiées en 2013. La série suivra l’histoire de différentes personnes brisées et conduites à réaliser des actes désespérés dans l’espoir de réparer leur vie. Les différents protagonistes croiseront des sirènes, des anges déchus et d’autres créatures mythiques et horreurs.

Monsterland sera adaptée par Mary Laws, scénariste ayant entre autres écrit pour la série Preacher et le film The Neon Demon. Elle en sera aussi la scénariste et la productrice exécutive. Le show sera composé d’une belle distribution, puisque les acteurs pour l’instant castés sont déjà apparus dans des séries à succès. On y verra Kaitlyn Dever, qui tenait l’année dernière l’affiche d’Unbelievable, Taylor Schilling, alias Piper Chapman dans Orange is the New Black, Mike Colter, aka Luke Cage dans la série Marvel et Jonathan Tucker, vu dans Westworld.

L’interprète de Rose Tico rejoint Monsterland

En plus des acteurs cités, Kelly Marie Tran vient donc de rejoindre la distribution de Monsterland. L’actrice est surtout connue pour avoir joué Rose Tico dans les deux derniers Star Wars, Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker. On a aussi pu la voir récemment dans une autre série, Sorry for Your Loss, disponible sur Facebook Watch. Elle y donnait la réplique à Elizabeth Olsen pendant deux saisons, sorties en 2018 et 2019. Elle prêtera aussi sa voix au personnage de Dawn dans Les Croods 2, prévu pour le 2 décembre prochain.

Le futur rôle de Kelly Marie Tran dans Monsterland déjà connu

Et, selon The Hollywood Reporter, on sait déjà qui Kelly Marie Tran jouera dans Monsterland. L’actrice apparaîtra dans un épisode intitulé « Iron River, MI », dans lequel elle jouera une femme du nom de Lauren. Son personnage retournera dans son ancienne ville du Michigan pour son mariage, après avoir réussi à se construire une nouvelle vie suite à la disparition de sa meilleure amie, Elena, lorsqu’elles avaient toutes les deux 16 ans. Si l’on ne connaît pas encore la date de sortie de Monsterland, on sait que la future série Hulu sera composée de 8 épisodes, dont la durée n’a pas encore été communiquée.