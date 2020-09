Monsterland : un premier trailer pour l'anthologie horrifique avec Mike Colter (Luke Cage)

Hulu a dévoilé la première bande-annonce de "Monsterland", sa série d'horreur qui sera disponible le 2 octobre. Mike Colter et Kelly Marie Tran s'y battront contre le monstre en eux !

Monsterland : l'obscurité se cache en nous

Monsterland est une anthologie horrifique produite par Annapurna, et créée par Mary Laws (Preacher). La série est une adaptation de North American Lake Monsters, un recueil de nouvelles signé Nathan Ballingrud.

Monsterland suivra les destins brisés de personnes désespérées, prêtes à tous les sacrifices dans le but de réparer ce qui a été cassé dans leur vie. La rédemption se cache pour eux dans des pactes et rencontres avec des créatures issues de la mythologie horrifique. Anges déchus et sirènes échouées, monstres griffus et zombies affamés... Il y en a pour tous les goûts.

Chacun des 8 épisodes sera indépendant des autres et se passera dans une ville américaine différente. Ces dernières donneront même leur titre à l'épisode, comme "New Orleans, LA" ou "New York, NY".

Mike Colter, qui incarnait Luke Cage sur Netflix, sera la star du huitième intitulé "Newark, NJ". Il y jouera Brian, un mari rongé par la culpabilité après la disparition de sa fille alors qu'elle était sous sa surveillance. Le reste du casting est assez impressionnant avec Kaitlyn Dever (Unbelievable, Booksmart), Jonathan Tucker (Westworld), Taylor Schilling (Orange Is the New Black), et Kelly Marie Tran (Les Derniers Jedi , Sorry for Your Loss).

Le monstre est déjà en nous

La bande-annonce met dans le thème dès le départ. On y découvre une serveuse assise sur la banquette d'un diner comme il y en a par milliers partout aux Etats-Unis. Dans ce symbole très fort de l'Amérique, la jeune femme philosophe. "Quand vous êtes un bébé, il y a un million de versions de vous-même que vous pouvez devenir." Serez-vous un docteur, un avocat, un braqueur de banques ? Heureux ou triste ? Les premières images sont sombres, mais reflètent plus de la souffrance psychologique que physique.

Et puis les choses s'emballent au son puissant et grave d'une trompette dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Un homme malade se promène sur une plage, y découvre une sirène prise au piège d'un filet et la ramène dans sa voiture. La voix de la serveuse nous rappelle alors que nous ferons dans la vie un choix. CE choix, insiste-t-elle, celui qui fera de nous des monstres. On voit alors les premières armes pointer leur lame et leur canon, promettant le pire. Les premiers cris retentissent et les baignoires se remplissent de sang.

Le personnage de Taylor Shilling sent qu'il y a quelques choses de mauvais en elle. Parle-t-elle d'un enfant ? Le mal est partout, sous forme humaine, mais son esprit ne l'est pas. Kelly Marie Tran, habillée d'une longue robe blanche, semble fuir son mariage à travers une forêt à l'épais brouillard. Les monstres font alors leur apparition, dont ce beau spécimen blafard plus qu'angoissant.

Une sorcière accueille la mariée, un homme chapeauté agresse une femme dans la nuit, une vampire mord goulûment dans un bras, des coups de feu sont tirés... Nous ne somme plus dans la violence psychologique, mais bien physique ! Pour les amateurs d'horreur et d'angoisse, le menu de la série semble bien copieux !

La saison 1 de Monsterland sera disponible dès le 2 octobre sur Hulu. Il n'y a pas de date de diffusion française annoncée jusqu'a présent. Néanmoins, la plupart des séries Hulu sont disponibles en France soit sur OCS, soit via Amazon Prime Video. Nous attendrons cette annonce avec impatience pour découvrir la série à notre tour.