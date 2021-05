Monstres & Cie - Au Travail : la série dérivée dévoile sa première bande-annonce

La série « Monstres & Cie : Au Travail » vient de dévoiler sa toute première bande-annonce. Le show, dérivé de la franchise à succès « Monstres & Cie », est attendu le 2 juillet prochain sur Disney+.

Monstres & Cie : la franchise se poursuit

En 2001, Pete Docter signe un film définitivement culte. Il met en scène Monstres & Cie, qui devient rapidement un classique des productions Pixar. Nommé à quatre reprises aux Oscars, le long-métrage remporte le prix de la Meilleure chanson originale mais passe à côté de la statuette du Meilleur film d'animation. Peu importe, Monstres & Cie devient immédiatement un immense classique pour toute une génération de jeunes spectateurs. Pour un budget de 115 millions de dollars, le film en rapporte plus de 579 millions au box-office.

Monstres & Cie : Au Travail ©Pixar / Disney+

Pourtant, malgré ce succès monstre, il faut attendre 2013 pour voir Bob et Sulli revenir sur le grand écran. Dan Scanlon est chargé par Pixar (et surtout par Disney) de produire une suite : Monstres Academy. Forcément, le film reçoit un accueil critique moins chaleureux que l'original, mais cette suite demeure un succès. Même si le film n'est pas nommé à l'Oscar du Meilleur film d'animation (ce qui est très rare pour un film Pixar), il rapporte cependant plus de 743 millions de dollars de recettes au box-office. Un triomphe !

La série dérivée se précise

Maintenant que c'est Disney qui contrôle Pixar, la firme utilise au maximum ses poules aux oeufs d'or pour obtenir le plus de produits dérivés possibles. Tandis que Marvel et Star Wars se transforment pour le petit écran (pour le moment pour le meilleur), c'est au tour de Pixar de débarquer sur Disney+. En effet, Bobs Gannaway a été chargé par l'entreprise aux grandes oreilles de développer une série centrée sur Monstres & Cie. Intitulé Monstres & Cie : Au Travail, ce show se déroule six mois après les événements de Monstres & Cie. Le rire des enfants est devenu la ressource principale de Monstropolis. L'intrigue se concentre sur Tylor Tuskmon, un jeune et talentueux mécanicien qui rêve de côtoyer ses idoles : Bob et Sulli.

Côté casting vocal la série réunit notamment Ben Feldman, Kelly Marie Tran, Billy Crystal et John Goodman. Disney vient de partager la première bande-annonce Monstres & Cie : Au Travail. Au vu de ces premières images, la série semble s'inscrire parfaitement dans la veine et le ton des deux précédents films. De quoi ravir les fans de la première heure qui retrouveront leurs monstres préférés dès le 2 juillet 2021 sur Disney+.