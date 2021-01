Monstres et Cie : ce qu'il faut savoir sur la série Disney+

Le culte "Monstres et Cie" de Pixar a un large univers qui ne demande qu'à être exploité. C'est pourquoi une série sur Disney+ est en préparation sous le titre "Monsters at work". On fait le point dessus avec toutes les informations qu'il faut connaître.

Monstres et Cie : après deux films, une série

S'appuyer sur les classiques animés est l'un des axes de travail explorés dans le développement de Disney+. Pixar ne sera pas mis de côté, avec la série originale Win or Lose et la suite en série à Monstres et Cie. Le monde des monstres avait déjà été exploré dans un préquel, Monstres Academy, sans retrouver toute la puissance du film original. Malgré tout, une nouvelle exploitation de l'univers peut déboucher sur un résultat intéressant. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, Monstres et Cie dépeint un monde peuplé de monstres qui exploitent les cris des enfants comme énergie.

La série Monsters at Work devait arriver sur Disney+ en 2020 mais elle a été reportée à cause de la pandémie. Il sera question de l'introduction d'un nouveau personnage nommé Tylor Tuskmon. Un mécanicien à ses débuts qui rêve de travailler avec Bob et Sulli. Le duo a une énorme réputation au sein de l'entreprise récoltant les cris et également les rires des enfants. Tylor va essayer de se rapprocher d'eux par tous les moyens.

Monsters at Work ©Disney+

Des nombreux informations connues sur Monsters at Work

Chez Collider, Billy Crystal (la voix originale de Bob) explique que les événements se passeront six mois après le premier film. Un détail dont on avait déjà connaissance et qui trouve une confirmation. Il précise également que son personnage et Sulli seront totalement au centre de la narration. Ils ne seront pas réduits à des figures secondaires. L'idée est de nous faire explorer l'étage des rires, un département qui a été créé après Monstres et Cie - tout le monde pensait auparavant que seuls les cris étaient exploitables.

John Goodman est lui aussi de retour pour incarner vocalement Sulli, pendant que Ben Feldman a été choisi pour être Tylor. Au rayon des recrues, Kelly Marie Tran campera Val Little, la meilleure amie du nouveau personnage. Plusieurs autres monstres seront présentés, pour enrichir l'univers. Il reste tout de même à comprendre comment l'intrigue va s'articuler et qui pourrait être le possible méchant.

Billy Crystal distille, toujours dans la même interview, une possible précision sur la future date de diffusion. D'après ses dires, l'arrivée de Monsters at Work devrait intervenir durant les derniers mois de l'année en cours, pour tomber au moment où Monstres et Cie fêtera ses 20 ans. Nous verrons si une confirmation de Disney+ intervient dans ce sens.