Monstres et cie : découvrez en images les nouveaux personnages de la série

Un chef-d'oeuvre et un préquel sympathique, c'est de ça qu'est constitué l'univers de "Monstres & Cie" pour le moment. Une extension va arriver sur la plateforme Disney+, avec une série intitulée "Monsters at work". Découvrez en images les nouveaux personnages qui vont accompagner Sulli et Bob.

Monstres et cie : une suite en série

Pixar crée depuis des années des univers merveilleux qui réjouissent petits et grands. Celui de Monstres et Cie est l'un de nos préférés. On a adoré le parcourir en compagnie de ces créatures étranges et attachantes. L'intrigue du film original suivait Bob et Sulli, deux monstres engagés dans une grande compagnie de récolte de cris d'enfants. Les employés étaient chargés de faire peur aux petits humains pour emmagasiner une énergie vitale au fonctionnement de leur écosystème. Un préquel, Monstres Academy, est sorti en 2013, 11 ans après le précédent. Pixar va réactiver cet univers avec la série Monstres et Cie : Au travail. Une création qui sera diffusée en exclu sur la plateforme Disney+.

Le scénario ne remontera pas dans le temps cette fois et se déroulera dans la continuité des événements du premier long-métrage. Tout commencera après la merveilleuse découverte des deux héros. Les monstres savent désormais que les rires des enfants peuvent aussi leur être utiles. Le duo principal suscite l'admiration au sein de la firme et l'un de leurs fans, Tylor Tuskmon, veut absolument travailler à leur côte. Ce mécanicien affecté au département MIFT va tout mettre en oeuvre pour essayer d'entrer dans leur service et côtoyer ses idoles.

Découvrez les nouveaux monstres

Le show arrive sur Disney+ le 2 juillet prochain. Aucune bande-annonce n'a encore été dévoilée mais des nouvelles images permettent de découvrir les personnages inédits qui seront introduits dans la série :





Dans l'ordre, on découvre d'abord Tylor, le héros violet qui vient tout juste de décrocher son diplôme. La bestiole orange poilue est Val, membre enthousiaste de la MIFT et amie avec Tylor. Vient ensuite Cutter, une employée exigeante qui travaille avec sérieux. La créature verte avec plusieurs yeux est Duncan, un plombier opportuniste qui a une bonne tête pour être le méchant. Pour finir, Fritz affiche sa bonhommie et son unique oeil. Ce dernier sera le boss de Tylor au MIFT.