Moon Knight : la série Marvel recrute une star pour incarner le méchant

La série "Moon Knight" pouvait déjà compter sur un premier rôle clinquant avec Oscar Isaac. Une autre star se joint à l'aventure pour incarner le méchant. De quoi nous promettre une rencontre au sommet pour un personnage à l'univers très particulier.

Moon Knight : un personnage aux influences égyptiennes

Pour mener sa politique de renouvellement à partir de la phase 4, Marvel va lancer plusieurs nouveaux héros tirés des comics. On dira que les plus populaires ont déjà eu leur introduction, les Captain America, Iron Man, Spider-Man ou encore Thor. Mais il reste encore des figures intéressantes à développer, que ce soit sur le petit ou le grand écran. Dans le cas de Moon Knight, ça sera direction Disney+. La plateforme a lancé les hostilités avec WandaVision et devrait maintenir une cadence soutenue dans la diffusion de ses shows Marvel.

Si vous aimez les ambiances qui font référence à l'Égypte, le personnage Moon Knight est absolument fait pour vous ! À l'origine, il y a Marc Spector. Un ancien agent de la CIA qui a décidé de faire fortune en devenant un mercenaire. Son expérience et ses capacités lui permettent désormais de travailler à son compte et de s'offrir un train de vie de rêve. Son existence va basculer lors d'une mission proche de la frontière égyptienne. Le commando avec lequel il travaille sur ce coup reçoit l'ordre de tuer les habitants d'un village. En refusant, Spector subit un retour de flamme. Il est laissé pour mort et se voit ressuscité dans la tombe de Konshu, un dieu égyptien. Ramené parmi les vivants, il devient un autre homme, avec une certaine instabilité mentale et des pouvoirs. Ainsi débute sa carrière dans le costume de Moon Knight.

Les prises de vue débuteront en mars prochain à Budapest. Pour la diffusion, il faudra attendre quelque part en 2022.

La série a trouvé son méchant et son premier rôle féminin

La série s'appuiera sur Jeremy Slater (Umbrella Academy) au scénario et comme showrunner, pendant qu'Oscar Isaac a accepté de devenir le héros principal pour ce qui sera son premier grand rôle à la télévision. Marvel attire encore une fois une star réputée pour l'un de ses projets. Et ça continue pour Moon Knight avec désormais The Hollywood Reporter qui annonce l'arrivée d'Ethan Hawke pour incarner le grand vilain de l'intrigue. Plus la peine de présenter l'acteur vu dans Training Day, Sinister ou Boyhood. Une distribution qui en jette et qui continue de prouver que le MCU mise beaucoup sur le petit écran.

Ellison Oswalt (Ethan Hawke) - Sinister ©Wild Bunch Distribution

Le média américain ne s'avance pas sur le rôle tenu par Ethan Hawke mais tout porte à croire qu'il va incarner Bushman. Le méchant est à l'origine de la transformation de Marc Spector. Il est le chef du commando lors de la mission qui déraille. Ses envies meurtrières vont à l'encontre des principes du héros. En refusant de répondre favorablement à son ordre d'exécuter les villageois, il se le met immédiatement à dos. À l'issue d'un combat, Bushman le bat à plate couture. Quand Spector revient à la vie, il est pris par une irrésistible envie de se venger. De retour sur le sol américain, il va tout faire pour retrouver sa trace et lui régler son compte. Si la série respecte l'histoire des comics, nous devrions avoir cette trame.

Juste avant de recruter Ethan Hawke, Moon Knight venait de s'adjuger les services de May Calamawy. Une actrice venue du Bahreïn qui n'a pas encore fait grand chose hormis une apparition dans Ramy. Son rôle est également inconnu mais on a de bonnes raisons de penser qu'elle sera la compagne de Spector, à savoir Marlène. Là aussi, c'est un personnage important de l'univers. Elle a tendance à ne pas croire qu'un dieu a ressuscité son mari et aimerait bien qu'il cesse de jouer au justicier.