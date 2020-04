Moon Knight : le tournage de la série débutera en novembre

La série Marvel « Moon Knight » se rapproche à petits pas. Le show devrait débuter sa production en novembre prochain. La série sera diffusée par la suite sur Disney +.

Moon Knight est un personnage que les fans réclament depuis des années. Sorte d'équivalent de Batman dans l'écurie Marvel, Marc Spector est néanmoins beaucoup plus instable que Bruce Wayne. Il est créé en 1975 par Doug Moench et Don Perlin. À la base, Spector est un agent de la CIA devenu mercenaire. Très riche, avec une fortune s'élevant à 3 milliards de dollars, il vit la belle vie.

Pourtant, lors de son dernier contrat de mercenaire, son existence bascule. Il est traîné à travers le désert jusqu'à la tombe du dieu égyptien Konshu. Il est déclaré mort mais est ressuscité par ce dernier. Cependant, il développe un fort trouble de la personnalité. A son retour à New York, il se crée deux personnalités distinctes : Steve Grant et Jake Lockley. Le premier est un playboy richissime et le second un chauffeur de taxis.

Par la suite, il endosse le costume de Moon Knight, un justicier qui accumule les gadgets, et qui possède quelques capacités fantastiques grâce à l'intervention de Konshu. Beaucoup le prennent pour un fou, car même Mark Spector doute de l'existence du dieu égyptien et remet sans arrêt en doute sa propre perception des choses.

Tournage en novembre

Moon Knight n'a pas reçu le même traitement médiatique que Loki ou Falcon & The Winter Soldier, car c'est un personnage moins célèbre, et qui n'a pas encore été introduit dans le Marvel Cinematic Universe (malgré une petite référence dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver).

Mais la série Disney + fait son bonhomme de chemin et devrait débarquer sur la plateforme en début 2022. Selon Production Weekly, Moon Knight, qui porte le titre de travail « Good Faith », commencera son tournage à la mi-novembre. Les prises de vues devraient durer environ six mois. Pour le moment, Jeremy Slater (l'homme derrière Umbrella Academy) serait l'auteur principal de la série.

À l'heure actuelle, aucun acteur n'est attaché au rôle. Dernièrement une rumeur a vu le jour affirmant que Daniel Radcliffe serait intéressé. L'acteur a rapidement démenti cette information. Oliver Jackson-Cohen, récemment vu dans Invisible Man, aurait également été approché pour le rôle. C'est en tout cas une série très attendue par les lecteurs de comics grâce à la popularité du personnage.