Moon Knight : l'intrigue de la série se précise avec la recherche d'un acteur francophone

La série Marvel « Moon Knight » est toujours d'actualité. Marvel Studios vient de donner quelques détails de l'intrigue à venir, et est à la recherche de deux acteurs pour incarner deux personnages cultes du comics : Jean-Paul « Frenchie » DuChamp et Marlene Alraune.

Qui est Moon Knight ?

Moon Knight est un personnage culte de l'univers Marvel très apprécié des lecteurs de comics. Sorte d'équivalent de Batman chez Marvel Comics, Marc Spector est néanmoins beaucoup plus instable que Bruce Wayne. Il est créé en 1975 par Doug Moench et Don Perlin. À la base, Spector est un agent de la CIA devenu mercenaire. Très riche, avec une fortune s'élevant à 3 milliards de dollars, il vit la belle vie. Pourtant, lors de son dernier contrat de mercenaire, son existence bascule. Il est traîné à travers le désert jusqu'à la tombe du dieu égyptien Konshu. Il est déclaré mort mais est ressuscité par ce dernier.

Cependant, il développe un fort trouble de la personnalité. A son retour à New York, il se crée deux personnalités distinctes : Steve Grant et Jake Lockley. Le premier est un playboy richissime et le second un chauffeur de taxi. Par la suite, il endosse le costume de Moon Knight, un justicier qui accumule les gadgets, et qui possède quelques capacités fantastiques grâce à l'intervention de Konshu. Beaucoup le prennent pour un fou, car même Mark Spector doute de l'existence du dieu égyptien et remet sans arrêt en doute sa propre perception des choses. C'est un personnage extrêmement impactant dans les comics. Un héros culte, ambigu, sombre, à l'énergie particulière, que les fans réclament depuis des années.

A la recherche de deux acteurs

Moon Knight fait partie des futures séries Marvel à voir le jour sur Disney +. Attendue en 2022, Moon Knight porte le titre de travail « Good Faith », et est censée commencer son tournage à la mi-novembre. Pour le moment, Jeremy Slater, l'homme derrière Umbrella Academy, serait l'auteur principal de la série. The Direct rapporte que Marvel Studios a commencé la recherche de son casting à travers deux rôles principaux.

La première annonce est pour un homme blanc de 20-40 ans. Stéréotype du beau gosse, trop enthousiaste, moins intelligent que la moyenne mais toujours très aimable. L'annonce ajoute que l'acteur doit parler couramment le français. Le site pense qu'il s'agit d'une proposition pour Jean-Paul DuChamp, alias Frenchie. Ce dernier est un allié de Moon Knight, formé au combat moderne par la Légion française, et pilote d'avion et d'hélicoptère expérimenté. DuChamp n'a plus de jambes sous les genoux et utilise des prothèses ultra modernes pour se déplacer.

Le deuxième rôle est décrit comme une femme de 20-35 ans, sans origine précise. Il s'agit d'un agent manipulateur dans une organisation secrète, capable de passer d'un caractère cool et amical à un comportement dur et froid en un fragment de seconde. Le site pense qu'il s'agit de Marlene Alraune, l'une des love interests de Marc Spector. Elle accompagne souvent Moon Knight et Frenchie dans leurs missions. Son appartenance à une organisation secrète serait un bon moyen pour Marvel Studios de connecter Moon Knight au reste du Marvel Cinematic Universe. Quant au justicier lui-même, on ne sait toujours pas qui va endosser le costume. Il se murmure que Daniel Radcliffe serait en pôle position pour camper le personnage, mais ceci est encore de l'ordre de la rumeur...