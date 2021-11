Moon Knight : Marvel dévoile les premières images de la série avec Oscar Isaac

Oscar Isaac rejoint le MCU grâce à la série "Moon Knight" dans lequel il tiendra le rôle central. L'acteur s'illustre dans le premier teaser de quelques secondes diffusé lors du Disney+ Day. Des images sombres, qui permettent d'avoir de l'espoir pour ce programme.

Le sombre Moon Knight s'invite dans le MCU

Le Marvel Cinematic Universe ayant déjà grandement avancé avec les trois premières phases, nous allons voir débarquer ces prochaines années des personnages peut-être moins connus par le grand public. Comme Moon Knight, qui sera incarné par le toujours excellent Oscar Isaac. À l'origine, il y a Marc Spector, un mercenaire qui utilise ses compétences au combat pour se faire de l'argent. Or, après une trahison, il est laissé pour mort et se réincarne en Moon Knight grâce au dieu égyptien Khonshu. Il jure alors de se venger en profitant de ses nouveaux pouvoirs. Le personnage est plutôt sombre dans les comics, on attend donc grandement de voir jusqu'à quel point Disney a accepté d'aller pour respecter son univers.

Un teaser qui pose l'ambiance

À l'occasion de l'événement Disney+ Day, une vidéo traitant de la galaxie Marvel a été mise en ligne sur la plateforme. Il faut évidemment rester jusqu'au bout car on y découvre des premières images des prochaines créations prévues sur petit écran. Y compris un teaser (en une d'article) de Moon Knight qui donne plutôt envie ! On découvre bien évidemment Oscar Isaac dans le rôle, avec une ambiance très sombre et une direction artistique qui tente de restituer l'aura inquiétante du héros éponyme.

Pour un premier aperçu, ça semble convaincant, surtout avec ce travelling durant lequel on surprend Moon Knight en train de bastonner véhément une personne au sol. Si Marvel parvient à proposer un show sombre pas trop édulcoré, on tiendra une bonne surprise.

Marc Spector (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Marvel Studios/Disney+

Cette première vidéo promotionnelle reste cependant plutôt mystérieuse sur l'apparence de Moon Knight, avec des plans de loin ou des cadrages qui empêchent de le voir dans son ensemble. La mise en ligne des épisodes interviendra en 2022, à une date qui n'est pas encore communiquée. Une bande-annonce permettra d'en voir davantage mais bien malin est celui qui peut dire quand elle sera diffusée. Après cette mise en bouche, on doit avouer que nous sommes impatients d'en découvrir plus.