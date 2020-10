Moon Knight : on sait qui incarnera le super-héros dans la série Marvel

"Moon Knight" est la série Marvel pour Disney+ qui fait le moins parler d'elle. On ne sait pas où elle en est ni grand chose d'autre. Le dossier semble se débloquer avec la découverte de l'identité de celui qui aurait décroché le rôle principal. Marvel a encore attiré une star dans ses filets !

Moon Knight : Marc Spector arrive dans le MCU

Annoncée plus tardivement, la série Moon Knight va venir compléter le Marvel Cinematic Universe sur le petit écran. Jeremy Slater (Umbrella Academy) a été choisi comme showrunner et scénariste principal. L'intrigue devrait reprendre ce qu'on trouve dans les comics, à savoir la transformation de Marc Spector en Moon Knight après une mission. Cet ancien agent de la CIA agit à son compte et s'est forgé une solide fortune. Mais une mission de trop va lui faire changer de vie. Refusant de voir les soldats qui l'accompagnent tuer des innocents, il se révolte et se fait tuer. Sa dépouille, abandonnée dans le désert, est récupérée par des locaux. Emporté dans la tombe du dieu égyptien Konshu, il est ressuscité et voit sa personnalité changer. Motivé par ce nouveau départ, il prend le costume de Moon Knight et se sert de ses pouvoirs pour faire le Bien.

Oscar Isaac pour le rôle principal

Deadline annonce qu'Oscar Isaac est en négociations pour devenir le héros de la série pour Disney+. Rien n'est encore officiel à ce stade mais le média se montre confiant sur son information. Un changement peut intervenir tant que rien n'est signé. Ça sent néanmoins bon pour l'acteur qui est devenu une personnalité qui compte à Hollywood, notamment pour son rôle dans la dernière trilogie Star Wars où il campe Poe, l'un des personnages de la nouvelle génération que les fans adorent.

Capable de faire des films indépendants mais aussi de tourner dans de plus grosses productions (il sera à l'affiche de Dune), nous ne sommes pas étonnés de le voir lié à un tel projet. Il a été question d'une rumeur Daniel Radcliffe à un moment, ce qui ne nous aurait pas spécialement emballé en cas de confirmation. Marvel donne parfois sa chance à des acteurs méconnus quand c'est nécessaire, sans pour autant se priver de convoquer des stars confirmées quand l'occasion se présente. Entre tous les films existants et les séries à venir, une bonne partie d'Hollywood apporte sa contribution au MCU.

Par rapport à des programmes comme WandaVision ou Loki, Moon Knight n'a pas l'air d'être prévu pour de suite. Son arrivée sur Disney+ n'est pas attendue avant au moins 2022. Aucune date de production n'est dévoilée mais la probable trouvaille d'un acteur principal pourrait signifier que les choses vont bouger prochainement.