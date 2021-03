Moon Knight : Oscar Isaac se prépare intensivement pour le rôle

Le particulier super-héros Moon Knight va faire son apparition dans le Marvel Cinematic Universe l'année prochaine. Une série lui sera dédiée su Disney+, avec Oscar Isaac dans le rôle principal. L'acteur partage son entraînement en prévision de son futur affrontement avec Ethan Hawke.

Moon Knight : un peu d'Égypte dans le MCU

Moon Knight est l'un de ces personnages choisis pour être installés via le petit écran. Marvel ne peut pas se permettre de ne faire que des films pour étendre son univers. Le studio mise donc énormément sur la plateforme Disney+. On commence à voir les possibilités du format sériel avec WandaVision et le début de Falcon et le Soldat de l'Hiver.

La série Moon Knight fera office d'origin story et racontera le moment où Marc Spector a changé d'identité. Cet ancien soldat a pu se forger une solide fortune en devenant un mercenaire attiré par le gain. Mais une mission à quelques encablures de la frontière égyptienne va tourner au vinaigre. Le chef du commando au sein duquel il office se retourne contre lui après qu'il a refusé de tuer des villageois. Laissé pour mort dans le désert, il est récupéré par des locaux qui le conduisent dans la tombe du dieu égyptien Khonshu. Ramené à la vie, il va jurer de se venger en utilisant ses nouveaux pouvoirs.

Moon Knight ©Marvel Comics

Oscar Isaac se prépare pour la baston

La série sera menée par le showrunner Jeremy Slater et c'est Oscar Isaac qui a accepté de camper le rôle de Moon Knight. Même sur le petit écran, Marvel attire des stars et ce n'est pas la seule dans ce casting. Ethan Hawke a lui aussi rejoint l'aventure pour incarner le méchant. À priori, il devrait être Bushman, l'homme qui a abandonné Marc. Nous ne sommes encore sûrs de rien à 100% car les informations sur le scénario sont inexistantes. Il faudra bien que l'on en apprenne plus prochainement étant donné que le tournage doit débuter en juin prochain. Comme Falcon et le Soldat de l'Hiver, l'histoire tiendra sur six épisodes seulement. Nous pourrons la découvrir qu'en 2022, à une date encore indéfinie.

Oscar Isaac fait une apparition dans une vidéo où on le voit en train de se préparer pour le tournage. Il répète avec des cascadeurs les scènes de combat et on constate qu'il se débrouille à merveille, décrochant quelques coups assez spectaculaires. On attend maintenant de le voir dans le costume pour savoir s'il fera un Moon Knight convaincant.