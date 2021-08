Moon Knight : premier aperçu d'Oscar Isaac en costume ?

Actuellement en tournage, la série Marvel "Moon Knight" attise la curiosité des fans. Le personnage sera incarné par Oscar Isaac et des aperçus non-officiels sur internet viennent peut-être de nous délivrer un premier aperçu de son look.

Moon Knight : Marvel aux arômes d'Égypte

La série Moon Knight va introduire un nouveau héros dans la grande famille du Marvel Cinematic Universe. Elle va aussi ajouter Oscar Isaac et Ethan Hawke à la longue liste des stars qui ont participé à l'entreprise. Au lieu du cinéma, c'est sur le petit écran, au sein du catalogue Disney+, que le super-héros sera lancé. Comme dans les comics, le show va présenter Marc Spector. Un mercenaire laissé pour mort lors d'une mission aux abords de la frontière égyptienne. Trahi par son équipe, il est ressuscité par des habitants du coin, grâce aux pouvoir du dieu Khonshu. De retour à la vie avec des nouvelles aptitudes, il adopte l'identité de Moon Knight.

Le personnage est un anti-héros dans la version papier. Marvel oblige, on n'aura pas une incarnation trop sombre mais on a quand même hâte de voir ce que le studio peut faire avec lui. Les prises de vue ont débuté depuis des semaines, la sortie interviendra en 2022, à une date inconnue.

Premier aperçu d'Oscar Isaac dans le costume ?

Depuis ce week-end, les fans de l'univers ont pu poser les yeux sur ce qui pourraient être les premières images d'Oscar Isaac dans le costume. Il y a d'abord un très courte vidéo, sur laquelle on voit le tournage de loin, avec un homme en train de courir. La tenue sombre laisse penser que c'est Moon Knight que l'on voit en action. Mais certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir du grand méchant.

Le clip est trop court pour se faire un quelconque avis. En revanche, une photo très explicite présente le héros principal de près :

Moon Knight leak

Malgré la qualité assez faible, on peut quand même distinctement voir le costume. Étant donné que la source reste plutôt obscure, on ne s'avancera pas à dire que l'aperçu provient vraiment de chez Marvel. Cette possibilité est à considérer sérieusement mais il faut voir si le design est définitif et/ou s'il doit évoluer dans la série. Par exemple, on note que la cape n'est pas présente. Cette dernière et d'autres éléments peuvent ensuite être ajoutés en post-production. Ainsi, la tenue aurait un meilleur aspect. La différence entre les prises de vue et le produit fini peut parfois être importante.

Le 12 novembre prochain aura lieu le Disney+ Day, un événement durant lequel nous pourrions voir le premier aperçu officiel de Moon Knight. Ce qui est sûr, c'est que ce prétendu leak ne fait pas l'unanimité chez les fans :