Moon Knight : quand se déroule la série au sein du MCU ?

Chaque mercredi depuis le 30 mars dernier, Disney+ dévoile un épisode de "Moon Knight". Si le show est bien ancré dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), les connexions avec le reste de l'univers Marvel sont pratiquement inexistantes. Voici quand se déroule la série.

Moon Knight : un show déconnecté du MCU

Pour le moment, deux épisodes de Moon Knight ont été dévoilés sur Disney+. Créé par Jeremy Slater, le show raconte les aventures d'un tout nouveau justicier : Steven Grant. Ce dernier, employé discret d'une boutique de souvenirs, est atteint de pertes de mémoire récurrentes, de visions d'horreur et de trouble dissociatif de l'identité. Il partage son corps avec Marc Spector, un mercenaire extrêmement dangereux qui possède le pouvoir de Moon Knight, un justicier masqué protégé par le dieu égyptien Khonshu.

Steven Grant/Marc Spector (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

Porté par Oscar Isaac, le show est pour le moment une véritable réussite. Une série sombre, recherchée, brillamment écrite et qui semble s'éloigner du MCU. En effet, actuellement, la série n'a aucune connexion avec le reste de l'univers Marvel. Pourtant, elle est bien ancrée dans le MCU, et l'on sait même quand celle-ci se déroule.

Où se situe la série temporellement ?

Déjà dans les comics, Moon Knight est un solitaire. Un justicier nocturne qui interagit très peu avec les autres super-héros de la Maison des Idées. Face à cette absence de connexion, c'est assez difficile de savoir quand se déroule le show au sein de l'univers Marvel. Disney a répondu à cette question.

Steven Grant/Marc Spector (Oscar Isaac) - Moon Knight ©Marvel Studios / Disney+

D'après Disney, le programme se déroule peu de temps après les événements de Hawkeye. Puisque la série sur l'archer se situe pendant les vacances de Noël 2024, logiquement, ce nouveau show se déroule courant 2025. Pour rappel, ce saut dans le temps survient entre Avengers : Infinity War (2018) et Avengers : Endgame (2023). En effet, cinq années séparent les deux films, pour laisser le temps à l'humanité de s'habituer au snap de Thanos avant que les Avengers ne réagissent et choisissent de remonter le temps. Forcément, une partie des films et séries post Avengers : Endgame se placent dans un futur proche. C'est par exemple le cas de Spider-Man : No Way Home qui se déroule lui aussi à la fin de l'année 2024. Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait logiquement se dérouler pendant l'année 2025. Tout comme Moon Knight donc.