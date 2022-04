Moon Knight : qui est Khonshu, le Dieu égyptien de la Lune ?

La série « Moon Knight » a débuté sur Disney+. Dedans, le protagoniste est hanté par un mystérieux personnage : Khonshu. Découvrez tout sur le dieu égyptien de la Lune dans les comics et la mythologie égyptienne.

Moon Knight et les différentes mythologies dans l'univers Marvel

Dirigée par Jeremy Slater, la série Moon Knight se concentre sur un tout nouveau héros. Steven Grant est atteint de nombreux problèmes psychologiques, dont un trouble dissociatif de l'identité. En gros, il partage son corps avec d'autres identités dont celle de Marc Spector, un dangereux mercenaire, et celle de Moon Knight, un justicier vengeur, aussi appelé le poing de Khonshu. Ce dernier est l'espèce de démon sombre et inquiétant qui hante notre protagoniste. Et ce personnage existe bel et bien dans les comics.

Ce n'est pas la première fois que Marvel Comics s'inspire de différentes mythologies et religions pour accroître son catalogue de personnages. Le grand public sait par exemple que la mythologie nordique est au cœur du Marvel Cinematic Universe (MCU) avec évidemment la présence des différents dieux asgardiens (Thor, Loki et Odin). Les comics invoquent même des histoires inspirées de faits réels. Parmi les différentes légendes abordées, on peut par exemple citer les présences de Dracula, du Diable, de Dr Jekyll et Mr Hyde, de Jack l'éventreur, ou même des dieux de l'Olympe. Ces derniers vont d'ailleurs faire leur entrée dans le MCU à l'occasion de Thor : Love and Thunder puisque Russell Crowe a été choisit pour incarner Zeus dans le film de Taika Waititi.

Grâce à Moon Knight, l'univers Marvel a donc abordé cette fois la mythologie égyptienne. Khonshu est l'un des Héliopolitains, des dieux égyptiens qui habitent le royaume d'Héliopis. Contrairement à Thor et ses amis, les Héliopolitains sont généralement incapables d'entrer dans le royaume des mortels. Une contrainte qui les oblige à choisir des avatars pour arpenter la terre ferme. C'est dans cette logique que Khonshu a choisi Marc Spector/Steven Grant pour se déplacer sur Terre.

Khonshu dans la religion égyptienne

Khonshu est, dans la mythologie égyptienne, le dieu de la Lune. Fils du dieu Amon et de la déesse Mout, Khonshu est considéré comme un dieu de la vengeance juste. Alors que dans les comics et dans le MCU il est représenté comme un grand homme à la tête de corbeau, dans la mythologie égyptienne il se matérialise généralement sous la forme d'un jeune garçon portant une tresse sur le côté. Membre de la triade de Thèbes, Khonshu est affublé de dons d'exorcisme. Également appelé le voyageur, grâce à ces capacités d'exorcisme, il est par la suite qualifié de dieu guérisseur et prend le nom de Khonsou le conseiller.

Certains récits racontent aussi que Khonshu est un dieu avec une soif de sang insatiable. Par exemple, dans Hymne cannibale, Khonshu conclut un accord avec un pharaon décédé pour tuer d'autres divinités égyptiennes. Khonshu est également un membre de l'Ennéade, un groupement de neuf divinités de la mythologie égyptienne rassemblant régulièrement leurs forces. L'Ennéade est composée d'Osiris, Tefnut, Shu, Atum, Hathor, Isis, Ammit et donc de Khonshu.

Khonshu dans l'univers Marvel

Dans les comics, Khonshu apparaît pour la première fois en 1980, dans Chevalier de la Lune #1 écrit par Doug Moench et dessiné par Bill Sienkiewicz. Son introduction se fait par le biais de Marc Spector. Ce dernier, gravement blessé après un combat dans le désert égyptien, s'arrête au pied d'une statue de Khonshu. Alors qu'il est aux portes de la mort, il est sauvé par Khonshu qui en fait son avatar, en échange de son sauvetage. Marc Spector est miraculeusement guéri. Mais en contrepartie, il se retrouve aux services du puissant dieu de la Lune.

Dans l'univers Marvel, Khonshu fait des virées sur Terre à travers de nombreux avatars depuis plus d'1 million d'années avant J.C. (bien avant la naissance de la culture égyptienne). À cette époque, il croise déjà la route des héros de jadis comme Apocalypse, Odin ou encore Mephisto. Il est ici décrit comme un dieu jaloux, violent, secret et motivé par la vengeance. Évidemment, il a une emprise presque totale sur Marc Spector, qui est son serviteur malgré lui.

Khonshu est donc un personnage ambigu et ambivalent, qui ne sert généralement que ses propres intérêts. Moon Knight parvient à garder une forme d'indépendance. Notamment grâce à son trouble de l'identité, ce qui lui permet, parfois, de se libérer de son joug. Dans le MCU, le personnage est bien présent et est doublé par l'acteur F. Murray Abraham. Pour le moment, sa représentation demeure assez fidèle à celle des comics. Sa grande taille, son sceptre en forme de lune et son visage de corbeau en font un personnage inquiétant et esthétiquement superbe assez inédit au sein du MCU.

Difficile de savoir dans quelle direction va évoluer le personnage. Mais ce dernier pourrait par exemple être lié à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Après tout, dans le film de Sam Raimi, Dr Strange va se balader dans le multivers. Une quête qui pourrait par exemple l'amener à visiter le royaume d'Héliopis, qui se situe dans une autre dimension. Ce dieu de la Lune pourrait également servir de pont avec d'autres entités démoniaques comme Mephisto, que les fans attendent maintenant depuis de nombreuses années. Reste encore à savoir quel sera son destin au sein de la série Moon Knight....