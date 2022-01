Moon Knight : une bande-annonce sombre pour la nouvelle série Marvel

On a désormais pris l'habitude de suivre une partie du Marvel Cinematic Universe sur le petit écran. La plateforme Disney+ va permettre dans les prochains mois d'introduire des nouveaux personnages, comme Moon Knight, qui se dévoile aujourd'hui dans la première bande-annonce de la série qui lui est dédiée.

Moon Knight : qui est ce nouveau personnage du MCU ?

Pas le plus connu du grand public, Moon Knight est un héros intéressant sur différents aspects. Sous le costume se trouve Marc Spector, un ancien militaire qui a décidé de devenir un mercenaire. Lors d'une mission sur un territoire proche de l'Égypte, il se rebelle contre son chef et est laissé pour mort. C'est alors que locaux s'emparent de sa dépouille et lui sauvent la vie en l'amenant dans un tombeau égyptien. Revenu parmi les vivants, il affirme être connecté avec Khonsou, le dieu de la Lune. Porté par une envie de vengeance, il développe des nouveaux pouvoirs et une personnalité trouble. Son objectif absolu est de mettre la main sur celui qui a voulu le tuer et de le faire payer.

Moon Knight dispose d'un univers ténébreux dans la version papier, c'est pourquoi on a hâte de voir comment le studio a traité le personnage dans la série. Marvel a commencé à nous aguicher avec cette série en novembre dernier à l'occasion du Disney+ Day. Malheureusement, à cette époque, nous n'avions pu voir que quelques images de Moon Knight. Quelques semaines après, une bande-annonce vient enfin de sortir. L'occasion d'en voir enfin plus sur ce programme porté par le toujours excellent Oscar Isaac.

Marc/Steven (Oscar isaac) - Moon Knight ©Disney+/Marvel Studios

Steven et Marc, deux identités pour un seul héros

Avec ce trailer, on fait la rencontre de Steven, un homme visiblement perturbé qui ne sait plus faire la différence entre ses rêves et la réalité. Pris par des visions qu'il ne comprend pas, il semble caché en lui un secret. Lors d'un appel, une femme tente de le ramener à la raison en l'appelant Marc. Peu à peu, il va se révéler et devenir le Moon Knight. On ne comprend pas encore tout sur le scénario mais le méchant devrait être Arthur Harrow, incarné par Ethan Hawke.

En plus de cette bande-annonce, Marvel a annoncé que la diffusion débutera le 30 mars prochain sur Disney+.