Moonbase 8 : Showtime dévoile le trailer de sa nouvelle série comique

Trois astronautes un peu maladroits rêvent de partir sur la lune dans la première bande-annonce de la prochaine série comique de Showtime, "Moonlight 8". La diffusion de la série débutera le 8 novembre prochain sur la chaîne américaine.

L’histoire de Moonbase 8

Moonbase 8 nous plongera dans le quotidien de trois astronautes qui rêvent de partir sur la lune. Le synopsis officiel de la série est le suivant :

Prenant place dans le désert isolé de Winslow, en Arizona, au simulateur Moon Base de la NASA, Moonbase 8 suit les enthousiastes astronautes Skip, Rook et leur leader Cap alors qu’ils tentent de devenir éligibles pour leur première mission lunaire. Tandis qu’ils travaillent vigoureusement pour terminer leur entrainement, une série de circonstances inattendue force les astronautes à questionner leur propre santé mentale, leur confiance l’un envers l’autre et s’ils sont faits pour le voyage dans l’espace.

Ce sont trois habitués de la comédie américaine, Fred Armisen, Tim Heidecker et John C. Reilly, que l’on pourra voir incarner respectivement Skip, Rook et Cap dans Moonbase 8. La distribution de la production Showtime compte aussi Joe Abraham, Joshua Davis, Caden Dragomer ou encore Diandra Lyle. La série a été créée et écrite par ses trois principaux acteurs, qui en sont aussi producteurs exécutifs, et Jonathan Krisel, qui assure également le rôle de réalisateur.

Des astronautes bien maladroits dans la bande-annonce de Moonbase 8

Même si on peut y voir certains des personnages secondaires, les premières images de Moonbase 8 mettent surtout en vedette son trio principal. Ce dernier multiplie les maladresses au cours de leur entraînement pour partir sur la Lune. Mais malgré la répétition de ces maladresses, qui n’augure rien de bon pour la suite de leur préparation, les trois personnages semblent décidés à ne pas abandonner leur rêve de partir dans l’espace. On devrait donc avoir une série largement concentrée sur son aspect comique, mais aussi parsemée de moments d’espoir à travers le rêve de Skip, Rook et Cap.

On peut aussi noter que les décors de la série que l’on peut voir dans ces premières images rappellent ceux de Seul sur Mars. Mais le côté comique de Moonbase 8 pourrait presque plus faire penser à une parodie du film de Ridley Scott qu’à une autre version du voyage dans l’espace. Si quelques passages pourraient nous rappeler le long-métrage, l’ambiance générale de la série devrait y être assez différente pour ne pas trop nous y faire penser.

Moonbase 8 arrive à point nommé

Lorsque l’arrivée prochaine de Moonbase 8 sur Showtime avait été annoncée, la présidente du divertissement de Showtime Networks Inc, Jana Winograde, s’était exprimée en assurant que la série serait à la fois pertinente au vu de la situation mondiale actuelle et intemporelle pour son humour :

Au cours d’une année où nous avons tous été forcés de se faire à l’idée d’une vie à l’étroit, nous sommes heureux d’avoir obtenu les droits de cette série qui propose une vision excentrique de la vie en captivité avec des rêves de s’échapper vers quelque chose de plus grand. Alors que la série a été produite avant la pandémie, son sujet arrive à un moment opportun – et grâce à Fred, Tim, John et Jonathan, son humour est intemporel.

S’il faudra attendre novembre pour la découvrir, on pourrait donc y découvrir des similitudes entre le quotidien des héros de Moonbase 8 et le notre pendant la quarantaine.