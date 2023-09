Mort de David McCallum : les stars d'NCIS lui rendent hommage

NCIS a perdu son "Ducky" : David McCallum est mort à l'âge de 90 ans et ses anciens collègues de la série lui ont rendu hommage, notamment les interprètes de Gibbs, DiNozzo, ou encore Abby.

NCIS : les fans de la série en deuil après la mort de David McCallum

Le bien-aimé "Ducky" de la série NCIS n'est plus : David McCallum est décédé ce lundi 25 septembre à l'âge de 90 ans de causes naturelles, ont annoncé ses proches. Sa carrière prolifique a été marquée par des rôles emblématiques, mais il est surtout célèbre pour son interprétation inoubliable du Dr. Donald "Ducky" Mallard dans la série policière culte. Cette nouvelle a plongé les fans et ses collègues dans la tristesse, alors qu'ils se souviennent de l'homme derrière le personnage bien-aimé.

David McCallum a été l'un des derniers membres du casting original de NCIS à rester fidèle à la série depuis ses débuts. Son rôle de Ducky, le médecin légiste en chef au caractère excentrique, mais à l'efficacité redoutable, a conquis le cœur du public du monde entier. Ses collègues de la série, dont Mark Harmon, ont partagé des mots chaleureux pour rendre hommage à ce vétéran de la télévision qui a consacré une grande partie de sa vie à divertir et à émouvoir les téléspectateurs.

Donald "Ducky" Mallard (David McCallum) - NCIS © CBS

Les hommages émouvants des stars d'NCIS

Mark Harmon, alias Gibbs, qui a partagé de nombreuses scènes mémorables avec David McCallum au fil des années, a déclaré dans un communiqué fourni à Deadline :

David a vécu une vie formidable, longue et riche. J'étais en admiration quand je l'ai rencontré pour la première fois, et nous avons tous été honorés de travailler avec lui sur la série. Mes condoléances vont à Katherine et à sa famille.

D'autres anciens collègues de NCIS ont également exprimé leur tristesse. Michael Weatherly, l'interprète d'Anthony DiNozzo, a quant à lui confié :

David McCallum a su profiter de chaque instant, que ce soit dans la vie ou sur le plateau. Élevons notre verre pour célébrer un homme drôle, fantastique et authentique. Je n'ai que trois autographes : Connery, Tony Bennett et McCallum. J'ai ressenti la même chose que Steve McQueen dans cette image de La Grande Évasion : Wow ! C'est David McCallum ! Personne ne l'a fait mieux que lui. Nous avons eu la chance de le voir incarner Ducky. Envoyons tout l'amour du monde à sa magnifique famille. Repose en paix, David.

Lauren Holly, qui a joué le rôle de Jenny Shepard dans NCIS de 2005 à 2015, a partagé sa propre émotion en déclarant : "Repose en paix, David McCallum. Tu étais l'homme le plus gentil. Merci d'avoir été toi."

Pauley Perrette, l'inoubliable Abby, a tenu à lui rendre hommage à travers un post Instagram avec plusieurs photos de leur complicité à travers les années :

Oh David. Quelle vie. Quelle légende. Quelle aventure. Et ton héritage, qui continuera d'exister (...) ton amour pour ta famille, j'envoie toutes mes pensées à Katherine, aux enfants, et aux petits enfants, c'est ce que tu chérissais le plus dans la vie.

Brian Dietzen, l'interprète de Jimmy Palmer, le médecin légiste, a exprimé sa douleur en écrivant : "Un être si gentil et un talent exceptionnel. Tu nous manques au-delà des mots, mon ami. Mon cœur se brise aujourd'hui. Merci pour tout. J'envoie tout mon amour à la famille McCallum."