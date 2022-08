Mort de Joe E. Tata : les stars de Beverly Hills 90210 lui rendent hommage

L'acteur américain Joe E. Tata, surtout connu pour avoir été Nat, le patron du Peach Pit dans la série "Beverly Hills 90210" est décédé le 24 août dernier à l'âge de 85 ans. Ses anciens collègues de la série lui ont rendu des hommages vibrants.

Joe E. Tata disparaît à l'âge de 85 ans

Le comédien américain Joe E. Tata, surtout connu pour avoir interprété le rôle de Nat Bussichio, le patron du Peach Pit dans la série culte Beverly Hills 90210, est décédé ce 24 août à l'âge de 85 ans. C'est sa fille, Kelly, qui a annoncé la mauvaise nouvelle. Il se battait contre la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années.

Joe E. Tata et Jason Priestley dans Beverly Hills 90210 © FOX

Présent dans les dix saisons de la série phare des années 90, le personnage de Nat était devenu au fil des épisodes un confident et une figure paternelle pour les jeunes héros du show. Il était également revenu faire une apparition dans le revival de la série en 2008, le temps de trois épisodes.

En 2019, il avait retrouvé une partie du casting lors de l'inauguration du pop up store Peach Pit à Los Angeles. Le célèbre dinner avait en effet été recréé pour une durée limitée et avait accueilli des clients désireux de retrouver un lieu phare de la série.

Tori Spelling, Jennie Garth et Joe E. Tata à l'inauguration du Peach Pit en 2019

Les stars de Beverly Hills lui rendent hommage

Suite à l'annonce de son décès, ses anciennes co-stars ont décidé de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Ainsi, Ian Ziering (Steve), Jennie Garth (Kelly), Tori Spelling (Donna), Brian Austin Green (David) ou encore Jason Priestley (Brandon) se sont remémorés leurs moments partagés. Un moment difficile pour la bande, qui avait déjà perdu un des siens, Luke Perry (Dylan), disparu en 2019.

Une autre grande perte pour notre famille aujourd'hui. Je suis très triste mais je me rappellerai toujours de ce sourire et de ce rire espiègle. Je me dis qu'il y a une fête de retrouvailles au Peach Pit au paradis, et ça me rassure de me dire qu'il y aura une place pour moi un jour, entourée de mes amis (...)

(...) une des personnes les plus joyeuses avec qui j'ai travaillé. Il était d'une grande gentillesse et d'une grande générosité. Même si le Peach Pit était un décor de plateau, il semblait souvent être le lieu du Joe E Tata show (...) il était peut-être un second rôle mais nous apportait une grande force.

Une des personnes les plus drôles, gentilles, et professionnelles que j'ai rencontrées dans ma vie. L'ami d'une vie (...) Je ne l'ai jamais vu sans le sourire aux lèvres. Son humour était unique, et il illuminait nos journées de travail, qui paraissaient passer plus vite (...) on s'abreuvait des histoires qu'il nous racontait. Il connaissait tout le monde, et était l'ami de tous. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas Joey (...) Il me rappelait beaucoup mon père. Et les deux m'ont d'ailleurs conduite à l'autel. L'un dans la vraie vie, et l'autre dans Beverly Hills 90210. C'est d'ailleurs moi qui avais demandé aux scénaristes que ça soit Nat qui m'accompagne. Ça comptait beaucoup pour moi. Il a toujours été très protecteur (...) je suis heureuse qu'il soit enfin en paix. Joey, prends un verre avec mon père !

Nous avons perdu mon cher ami et un grand de la télévision. Nat Busicchio avait une grande place dans Beverly Hills 90210 et Joey avait une grande place dans ma vie. Repose en paix Joe. Il n'y en aura pas un autre comme toi.