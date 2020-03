Most Dangerous Game : la chasse à l’homme commence dans le trailer

La future plateforme de streaming Quibi vient de dévoiler un trailer de sa série "Most Dangerous Game". On y découvre Liam Hemsworth traqué par des tueurs après avoir fait un pacte garantissant une grosse somme d’argent à sa femme.

Les premières images de Most Dangerous Game promettent une série intense. Développée par Nick Santora et portée par Liam Hemsworth et Christoph Waltz, elle proposera une nouvelle version du thème de la chasse à l’homme. Dernièrement, des films comme Hunger Games ou The Hunt, qui sortira prochainement, s’étaient déjà intéressé au sujet.

L’histoire de Most Dangerous Game est centrée sur Dodge Maynard (Hemsworth), un homme qui apprend être atteint d’une maladie mortelle incurable. Cherchant un moyen de léguer de l’argent à sa femme enceinte afin qu’elle puisse s’en sortir quand il ne sera plus là, il accepte de participer à un « jeu » proposé par une société dirigée par Miles Sellers (Waltz). Les règles sont simples : Maynard devient la proie d’une bande d’assassins qui ont 24 heures pour le tuer. Chaque heure à laquelle il survit, un million de dollars est transféré sur le compte en banque de sa femme.

Les images du trailer posent les bases de l’intrigue en expliquant le concept de la série. On peut donc voir le personnage que joue Hemsworth apprendre sa maladie, avant de se rendre dans le bureau de celui incarné par Waltz, qui lui explique alors le principe du « jeu ». Ces interactions entre les deux protagonistes sont entrecoupées d’images de Maynard attaqué par de nombreux assaillants et s’enfuyant pour essayer de survivre.

Deux acteurs prestigieux pour porter Most Dangerous Game

La série promet d’être rythmée et pleine de tension et de suspense. Découpée en 8 épisodes, elle devrait nous plonger dans la fuite du principal protagoniste. On devrait donc principalement suivre Liam Hemsworth, et il sera aussi intéressant de suivre l’arc narratif du personnage de Christoph Waltz pendant les 24 heures accordées au héros pour survivre.

Avec la sortie de cette bande-annonce, les amateurs du genre devraient attendre Most Dangerous Game avec impatience. En plus du suspense promis par ces premières images, l’un des atouts de la série sera ses deux prestigieuses têtes d’affiche.

Les deux acteurs seront accompagnés de Sarah Gadon, qui jouera la femme de Maynard, et de Zach Cherry, qui incarnera vraisemblablement l’un des amis du personnage principal. Billy Burke et Natasha Liu Bordizzo seront également au casting.

La série sera disponible aux Etats-Unis le 6 avril prochain, lors du lancement de Quibi.