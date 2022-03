MotoGP Unlimited : que vaut la série d'Amazon Prime Video ?

Avec "MotoGP Unlimited" Amazon nous emmène au cœur de la compétition reine des championnats du monde de moto. Un programme qui s'adresse aux fans et aux néophytes, mais qui, pour une première saison, aurait pu se montrer plus explicatif dans certains domaines.

Après la F1, place à la Moto

Depuis 2019 Netflix propose à ses abonnés de revivre le championnat du monde de Formule 1 grâce à leur série documentaire Pilotes de leur destin. Alors que la quatrième saison a été mise en ligne le 11 mars, de son côté, Amazon a voulu miser sur la MotoGP. Un sport moins populaire en France que peut l'être le football par exemple. Mais qui, comme pour la Formule 1, pourrait attirer de nouveaux adeptes grâce au show de Prime Video.

Construit dans le même esprit que Pilotes de leur destin, MotoGP Unlimited nous emmène au cœur du Grand Prix de moto 2021. On y découvre les différents constructeurs et surtout les pilotes dans leur quotidien, entre et pendant les courses. Cela permet de comprendre un peu mieux ce qui motive ces garçons et leurs enjeux personnels. Sont présents notamment Valentino Rossi, probablement le pilote le plus connus, qui à 43 ans tente toujours de glaner une 200e victoire en MotoGP. Mais également le Français Fabio Quartararo, désireux d'être titré depuis son plus jeune âge, le tenant du titre Joan Mir ou encore l'Australien Jack Miller.

Les dessous du championnat de MotoGP

Avec cette série Amazon Prime Video cherche à toucher autant les fans de ce sport que les néophytes. Cependant on ne peut s'empêcher de ressentir un certain manque lorsque nos connaissances en la matière sont plus que limitées. Une vision d'ensemble du sport en guise de premier épisode aurait certainement aidé à mieux comprendre tous les tenants et aboutissements de la MotoGP. Quels sont les meilleurs constructeurs, pourquoi sont-ils dominants, et quels sont les objectifs de chacun ? Voici le genre de questions qu'on se pose et qui n'arrivent que par bribes au fil des épisodes.

MotoGP

De plus, au lieu de se focaliser uniquement sur un ou deux pilotes à chaque épisode, MotoGP Unlimited navigue entre les différentes personnalités. On regrette ainsi l'absence de fil conducteur marqué, même si un ou deux pilotes sont toujours davantage mis en avant durant un épisode. Pour autant, il faut bien admettre que cette plongée au cœur de la compétition a quelque chose de captivant. Car il s'agit malgré tout d'un sport dangereux avec des risques d'accidents graves. C'est dans ces moments d'inquiétudes que la série provoque le plus d'émotion.

Pour sa première saison, MotoGP Unlimited pose les bases d'un programme qui pourrait gagner à se peaufiner au fil des ans. À découvrir depuis le 14 mars sur Amazon Prime Video.