Mr. and Mrs. Smith : deux stars de "Solo" seront les héros de la série Amazon

Le film "Mr. and Mrs. Smith" sera bientôt adaptée en série. Dans les rôles principaux et à la création, nous retrouverons Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge.

Mr. and Mrs. Smith : un duo explosif

En 1996 sort la série Mr. and Mrs. Smith sur CBS. Les héros sont incarnés par Scott Bakula et Maria Bello. Un joli duo qui ne fait pourtant pas d'étincelles à l'écran. 13 épisodes sont tournés et seulement 9 sont diffusés face au désintérêt des spectateurs pour le concept. Près d'une décennie plus tard, on annonce la production d'un film sous la caméra de Doug Liman.

Mr. and Mrs. Smith suit les aventures d'un couple bien sous tous rapports mais au bord de la rupture maritale. Il faut dire que chacun cache un lourd secret à l'autre. Il se trouve que John (Brad Pitt) est un tueur à gages, activité que sa compagne ignore. Quant à Jane (Angelina Jolie), elle exerce le même métier mais pour une agence différente. Les amoureux arrivent à dissimuler ce côté sombre de leur existence, même si cela crée des tensions. Tout va se gâter quand leurs supérieurs vont leur demander de s'entretuer.



Le casting est complété de Vince Vaughn, Kerry Washington, et Keith David.

Mr. and Mrs. Smith ©New Regency Pictures

Le film est un modèle d'action à gros budget avec explosions et cascades en pagaille. S'il a fait parler de lui à sa sortie en 2005, c'est pourtant pour une raison qui n'a pas grand chose à voir avec la qualité du film. C'est en effet sur ce tournage que Pitt et Jolie se rencontrent. À l'époque, l'acteur est marié à Jennifer Aniston mais la presse à scandale semble indiquer qu'il y aurait un petit quelque chose entre lui et l'actrice de Tomb Raider. La rumeur enfle, Brad Pitt finit par divorcer et se met en couple avec sa partenaire de Mr. and Mrs. Smith. Il n'y avait donc pas de fumée sans feu, et, en 2021, il n'y a pas de film sans reboot.

La boucle est bouclée

Il faut croire que les concepts accrocheurs sont difficiles à trouver en ce début de 21è siècle tellement sont annoncées des relectures de vieilles séries. Mr. and Mrs. Smith va donc revenir à sa forme originale, avec plus de succès, on l'espère. Selon The Hollywood Reporter, une nouvelle série est en effet en préparation chez Amazon, mais qui sera une adaptation du film.

Troy Barnes (Donald Glover) - Community ©NBC

Pour incarner les tueurs à gages, deux grands noms de la comédie actuelle ont été choisis. D'un côté, Donald Glover incarnera John. L'acteur s'est fait connaître en participant aux séries Community et Atlanta, qu'il a lui-même créées. Il poursuit également une carrière de musicien riche en succès sous le nom de Childish Gambino.

Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) - Fleabag ©Two Brothers Pictures

Face à lui, l'incroyable Phoebe Waller-Bridge interprétera le rôle de Jane. L'actrice s'y connait très bien en tueuse à gages puisqu'elle a créé la série Killing Eve. L'Anglaise a connu la consécration avec le show Fleabag, qu'elle a adapté de son propre one-woman show.

Les deux comédiens seront également en charge de la création de cette nouvelle mouture de Mr. and Mrs. Smith. Ce ne sera pas la première fois qu'ils se retrouveront sur un plateau de tournage. Ils étaient en effet déjà ensemble à l'affiche de Solo : A Star Wars Story. Glover y jouait Lando Calrissian alors que Waller-Bridge se cachait derrière les circuits du droïde L3-37.

Solo : A Star Wars Story ©Lucasfilms

Difficile de faire une paire plus opposée à celle formée de Brad Pitt/Angelina Jolie. Si ce nouveau duo magique fonctionne, Mr. and Mrs. Smith pourrait s'envoler dans des sommets de comédie. Le show sera probablement dévoilé en 2022 sur Amazon Prime Video.