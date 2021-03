Mrs Wilson : c'est quoi cette série biographique sur France 3 ?

On s’intéresse à « Mrs Wilson », série britannique historique portée par une talentueuse comédienne du même nom et diffusée sur France 3 dès le 14 mars.

Mrs Wilson : de quoi ça parle ?

L’intrigue de Mrs Wilson prend place dans le Londres de la seconde moitié du XXe siècle, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, Alison Wilson - Williams de son nom de jeune fille – coule des jours heureux auprès de son époux, Alexander. Malheureusement, celui-ci décède sans crier gare. Toutes les certitudes de sa veuve sont remises en question quand une femme vient frapper à leur porte et se présente comme Mme Wilson.

Alison parvient à la conclusion que feu son mari vivait une existence cachée dont elle n’avait pas la moindre idée. Déterminée à protéger leurs enfants de ces choquantes révélations, elle s’évertue néanmoins à découvrir la vérité : qui était vraiment Alexander Wilson ?

Mrs Wilson : des visages bien connus

Mrs Wilson se base sur des faits on ne peut plus réels. On doit le programme à Anna Symon (Indian Summers, Deep Water), qui se trouve être la créatrice et scénariste du show. Cette dernière a pu s'appuyer sur deux ouvrages pour adapter cette incroyable histoire vraie pour le petit écran. D'abord, les mémoires d’Alison Wilson, la principale concernée par cette obscure affaire. Le second, intitulé "The Secret Lives of a Secret Agent : The Mysterious Life and Times of Alexander Wilson”, une œuvre de l’auteur et professeur britannique Tim Crook. Côté prises de vues, c'est Richard Laxton (The Mist, Effie Gray) qui réalise les trois épisodes de la série.

Mrs Wilson ©PBS

On retrouve deux acteurs de la série à succès Game of Thrones dans la distribution de Mrs Wilson. Iain Glen, l’attachant Jorah Mormont - qui campe ici le mystérieux et clivant Alexander Wilson -, mais aussi Ian McElhinney, l’interprète de Ser Barristan Selmy. À leurs côtés, Keeley Hawes, qui jouait le personnage principal féminin de Bodyguard, mais aussi Joy Richardson (Les Fils de l’homme), Otto Farrant (Alex Rider) et Calam Lynch (Derry Girls). Fiona Shaw, inoubliable Tante Petunia dans Harry Potter et redoutable agent secret dans Killing Eve, est elle aussi de la partie !

Une performance peu commune

C’est Ruth Wilson, comédienne plusieurs fois récompensée pour ses performances habitées sur les planches, qui incarne le rôle principal de Mrs Wilson. L’actrice britannique campe ainsi sa propre grand-mère ! Un exercice – on l’imagine sans mal – aussi exceptionnel que délicat. Si son nom ne vous dit rien, vous avez sans doute déjà croisé la comédienne, au casting de nombreux programmes prestigieux. Véritablement révélée dans le célèbre show policier Luther, Ruth Wilson apparaît aussi aisément sur le petit écran que dans les salles obscures. Depuis 2019, elle a repris le flambeau de Nicole Kidman en endossant le rôle de la complexe Mrs Coulter, mère de Lyra Belacqua dans l’adaptation BBC d’A la Croisée des Mondes. Au cinéma, on la retrouve notamment dans le mélo Suite Française et la comédie romantique How to Talk to Girls at Parties.

Mrs Wilson ©PBS

Ruth Wilson s'est confiée à Indiewire sur Mrs Wilson et le fait que la série - qu'elle produit - explore le secret qui a longtemps ébranlé sa famille.

J'ai toujours été quelqu'un d'assez pudique, mais cette histoire est extraordinaire et je ne me suis jamais lassée de la raconter Pour moi, passé un temps, ça ne semble plus si personnel que ça, il s'agit simplement d'une superbe histoire à raconter.

Alors, vous laisserez-vous tenter par la puissante histoire de la famille Wilson, le dimanche 14 mars sur France 3 ?