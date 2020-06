Ms Marvel : le titre de travail de la série dévoilé

"Ms. Marvel" est l'une des séries du Marvel Cinematic Universe attendues sur la plateforme Disney+ dans les prochaines années. Un titre de travail reprend un élément des comics et nous indique où devrait débuter cette origin story à propos de la nouvelle super-héroïne.

Kamala Khan sera la Ms. Marvel de la série

Kamala Khan sera effectivement au coeur de la série Ms. Marvel. Le titre de travail révélé sur Production Weekly est Jersey, ce qui ne laisse aucunement place au doute quant à l'implication de cette version du personnage. La jeune fille aux origines pakistanaises réside aux USA, dans la ville de Jersey City, dans le New Jersey. Grâce à cette indication, nous savons dans quel sens travaille Marvel avec le personnage et ce choix renforce leur envie de diversité prôné par le futur du MCU.

Héroïne musulmane, elle est une alternative plus récente à Carol Danvers, la Miss Marvel d'origine - elle était nommée ainsi avant de devenir Captain Marvel. La série devrait se centrer sur l'émergence de cette nouvelle héroïne, du haut de ses 16 ans. Elle appartient à cette vague de figures qui viendront renouveler l'univers étendu du côté du petit écran. En attendant de faire transiter vers les salles obscures ? Nous le verrons plus tard mais le scénario qui nous attend a des chances de montrer la confrontation entre Ms. Marvel et l'Inventeur, le premier méchant de taille qu'elle a affronté dans les comics. En plus d'introduire une nouvelle tête, la série sera particulièrement scrutée pour sa description du contexte inhérent à Kamala Khan. Comme dit plus haut, elle appartient à une famille de confession musulmane. On a hâte de voir comment la série va aborder cet aspect, en parlant également des problèmes que peut rencontrer une adolescente durant cette période de sa vie.

Quand attendre Ms. Marvel ?

La crise du COVID-19 a jeté un gros flou sur le peu de visibilité qu'on avait à propos des séries Marvel sur Disney+. WandaVision et Falcon & The Winter Soldier devraient ouvrir le bal cette année. On attend plus tard d'autres programmes comme Loki, She-Hulk, Hawkeye, Moon Knight, What If...? et Ms. Marvel. Pour cette dernière, aucune annonce n'a été faite concernant le casting. Le tournage pourrait débuter cet année et ainsi nous laisser penser que la série pourrait débarquer quelque part en 2021 ou, grand max, 2022.