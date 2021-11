Ms. Marvel : un premier teaser pour la série Disney+

La prochaine série "Ms. Marvel" mettra en scène une nouvelle super-héroïne. Un premier teaser a été dévoilé à l'occasion du Disney+ Day organisé par la plateforme de streaming.

La nouvelle héroïne Ms. Marvel

Disney+ continue de développer l'univers Marvel sur le petit écran avec des séries. Après WandaVision, Faucon et le Soldat de l'Hiver et Loki, de nombreuses autres séries arriveront en 2022. Parmi toutes les annonces, les plus importantes, ou du moins les plus avancées, sont She-Hulk, Moon Knight et Ms. Marvel. C'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. La série mettra en scène Kamala Khan, une adolescente pakistano-américaine de 16 ans qui habite à Jersey City. Passionnée par les super-héros, et en particulier par Captain Marvel, elle va voir son quotidien être bouleversé après avoir obtenu à son tour des super-pouvoirs. La série est créée par Bisha K. Ali et portée par la comédienne Iman Vellani.

Kamala (Iman Vellani) - Ms. Marvel ©Marvel

Une courte vidéo pour commencer

Des images de Ms. Marvel ont été dévoilée lors du Disney+ Day. Un événement mondial organisé par Disney pour communiquer sur les prochaines sorties de la plateforme. A défaut de nous offrir une bande-annonce digne de ce nom, le studio a sorti sur Disney+ une longue vidéo réunissant beaucoup de choses, dont ces quelques secondes de Ms. Marvel. Une vidéo qui montre notamment Kamala porter un costume visiblement fait avec les moyens du bord, et découvrir ses pouvoirs.

La vidéo est encore bien trop courte pour se faire une assez bonne idée de ce que sera Ms. Marvel. Mais il semblerait que la série adopte un ton très grand public et cherche à toucher un public assez jeune. Concernant une date de sortie, il faudra patienter jusqu'à l'été prochain pour voir les premiers épisodes.