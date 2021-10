Munch sur TF1 : un personnage central meurt dans les premières minutes de la saison 4

L'avocate "Munch" est de retour avec une saison 4 diffusée sur TF1. Ces nouveaux épisodes sont marqués par la mort d'un personnage emblématique et l'arrivée d'un amour de jeunesse pour Me Munchovski, incarné par Hippolyte Girardot.

Munch : la saison 4 commence fort

Maître Munchovski dite Munch, incarnée par Isabelle Nanty, est de retour sur TF1 pour une toute nouvelle saison qui s'annonce riche en rebondissements. Cette saison sera marquée par le départ de l'acteur Lucien Jean-Baptiste, qui incarne Me Bellanger, l'associé de Munch. En effet, son personnage meurt dès les premières minutes du premier épisode, sans que les téléspectateurs ne puissent l'apercevoir. La disparition tragique de Me Bellanger va en fait être le fil rouge de cette nouvelle saison. Isabelle Nanty a également été très attristée par le départ de son camarade de jeu. Son personnage va se retrouver à enquêter pour découvrir les raisons du décès brutal de son ami. Elle s'explique dans une interview pour TF1 :

Munch a beaucoup de mal à réaliser et à admettre la disparition soudaine d’Hubert, qu’elle considérait comme un frère. Cette saison est sûrement la plus forte sur le plan émotionnel.

Hippolyte Girardot rejoint le casting

Heureusement, dans cette saison, Munch peut compter sur le retour d'un de ses anciens amours de jeunesse pour la soutenir. Mathieu Scheffer est lui aussi avocat. Ce tout nouveau personnage aussi truculent que fantasque est incarné par Hippolyte Girardot. Dès la première lecture du scénario, l'acteur a immédiatement adoré son personnage. Il ne connaissait pas la série et n'a pas souhaité rattraper son retard en visionnant les trois premières saisons. En effet, cela lui a permis de se sentir plus libre et d'être plus spontané dans son interprétation. Il connaissait déjà Isabelle Nanty, avec qui il avait déjà joué. Ils se sont donc très bien entendus. Ensemble, ils ont pu s'amuser avec les dialogues. Hyppolyte Girardot se livre sur Europe 1 :

L'improvisation et l'humour rythment des dialogues parfois un peu fonctionnels. C'était très spontané entre nous, on ne l'a pas prémédité.

Munch ©TF1

Au casting de cette nouvelle saison de Munch, on retrouve bien évidemment Isabelle Nanty dans le rôle principal, mais aussi Aurélien Wiik (Gaspard), Tom Villa (Aurélien Berton), Paloma Coquant (Clarisse Duflot), Lola Andreoni (Samia Elkaim) et Hippolyte Girardot (Mathieu Scheffer) qui rejoint donc la bande. Les huit nouveaux épisodes de 52 minutes chacun sont d'ores et déjà disponibles en avant-première sur la plateforme Salto.