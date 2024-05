My Little Pony : pourquoi la série fait polémique ?

Les fans de "My Little Pony : raconte ton histoire" ont pu remarquer une différence majeure entre la première et la deuxième saison de la série. Et la raison de cette différence provoque une polémique.

Une saison 2 différente pour My Little Pony : raconte ton histoire

La marque de jouets My Little Pony a eu droits à plusieurs adaptations depuis qu’elle a été lancée, en 1983. Elle a notamment engendré plusieurs séries de dessins animés. La dernière en date est My Little Pony : raconte ton histoire. Après une première saison sortie en 2022, la deuxième est arrivée cette année sur Netflix.

Toutefois, les fans de la série ont pu découvrir une différence importante entre la première et la deuxième saison de la série. Ainsi, les voix des personnages ne sont plus les mêmes. On ne peut donc plus entendre par exemple Sofia Atman, Aaricia Dubois ou encore Grégory Praet, qui doublaient certains des principaux personnages dans les premiers épisodes. Et la raison de ce changement est source de polémique.

Les comédiens de doublage remplacés par une IA

La raison pour laquelle les comédiens ayant doublé les premiers épisodes de My Little Pony : raconte ton histoire est simple : la production de la série a décidé de les remplacer par une intelligence artificielle. C’est Nathalie Stas, directrice artistique de la franchise, qui a récemment partagé cette information et dénoncé cette pratique au cours d’une interview avec la RTBF.

Hasbro, société qui produit My Little Pony : raconte ton histoire, aurait pris cette décision pour réduire les coûts de production de la série. En conséquence, la qualité du doublage dans la saison 2 n’est clairement pas la même que dans les premiers épisodes. Comme rapporté par Allociné, des internautes ont d’ailleurs immédiatement dénoncé la médiocrité des voix créées par l’intelligence artificielle utilisée.

Une pratique qui fait peur

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour la deuxième saison de My Little Pony : raconte ton histoire a de quoi faire peur. Car cette pratique va sans doute évoluer. L’IA sera vraisemblablement capable de proposer des voix de plus en plus convaincantes au fil du temps. Ce qui pourrait signifier que les studios utiliseront de plus en plus cette technique au lieu d’employer des comédiens de doublage.

Pour empêcher cela, plusieurs associations ont vu le jour. Dont BELVA (Belgian Voice Artists) en Belgique. Ou encore UVA (United Voice Artists) dans plus de trente pays. Ces associations réclament ainsi auprès des politiques que l’utilisation de l’IA soit régulée. L’objectif étant de ne pas voir les comédiens de doublage être remplacés à long terme.

Pour soutenir cette démarche, une pétition accessible à tous a d’ailleurs vu le jour.