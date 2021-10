My Name : Han So-hee, la star de la série Netflix, a pris 10 kilos pour le rôle

La série coréenne "My Name" est disponible depuis le 15 octobre sur Netflix. Un programme musclé pour lequel la comédienne Han So-hee a dû s'entraîner intensément pendant plusieurs mois.

My Name, une histoire de vengeance

Le cinéma et les séries coréennes n'ont pas attendu Squid Game pour faire des propositions intéressantes. On suit d'ailleurs le cinéma coréen depuis un moment sur CinéSéries. Mais le succès de la série Netflix devrait amener toujours plus de monde à s'intéresser à ce petit pays d'Asie. La preuve avec My Name, nouvelle série coréenne disponible sur Netflix et qui s'est rapidement installée dans le top 10 des nouveautés les plus regardées en France en ce moment.

Sans proposer de high concept comme c'est le cas pour Squid Game, et dans un style très différent de cette dernière, la série est d'une efficacité redoutable. En quelques minutes, une empathie se crée pour la jeune Yoon Ji-woo. Cette lycéenne va voir son monde déjà peu joyeux s'écrouler lorsque son père est assassiné devant ses yeux. Ce dernier, un truand recherché par la police, laisse ainsi sa fille livrée à elle-même. Néanmoins, son meilleur ami Choi Moo-jin, le chef de la pègre, va prendre sous son aile la jeune fille. Désireuse de se venger, il va l'entraîner pendant des années et lui permettre d'infiltrer la police pour découvrir qui est l'assassin. C'est en rejoignant la brigade des stups que Yoon Ji-woo va s'en rapprocher. Mais il lui faudra à la fois être crédible en tant que policière, et protéger comme elle peut Choi Moo-jin.

Yoon Ji-woo (Han So-hee) - My Name ©Netflix

My Name s'enchaîne à une vitesse folle. La série évite de trop s'étirer et va constamment à l'essentiel pour nous tenir en haleine. Elle propose également des séquences d'action violentes et bien chorégraphiée. Un rôle physique donc pour la comédienne Han So-hee qui se montre très crédible pour affronter des adversaires plus grands et en apparence plus forts qu'elle.

Un rôle musclé

L'approche de My Name étant relativement réaliste, les combats ont dû être bien réfléchis. L'actrice expliquait (via GMA Network) s'être notamment inspirée d'un film comme Atomic Blonde, dans lequel Charlize Theron affronte plusieurs hommes. Pour rester crédible, il faut dans ces cas là utiliser l'environnement et la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. C'est justement ce qui ressort des séquences d'action de My Name.

Pour arriver à ce résultat, Han So-hee a dû beaucoup s'entraîner et surtout se muscler. Ce justement ce qui l'a particulièrement intéressée. Comme l'expliquait le réalisateur Kim Jin-min, après lui avoir demandé si elle était prête à s'entraîner dur pour les scènes d'action, celle-ci aurait répondu avoir eu jusqu'à présent beaucoup d'opportunités pour jouer des jolies filles, mais que ce type de rôle physique n'arrive pas tous les jours.

Yoon Ji-woo (Han So-hee) - My Name ©Netflix

Ainsi, pour My Name, Han So-hee a pris 10 kilos de muscles ! Elle a également dû se préparer durant trois mois pour maitriser les combats au couteau ou à main nue, et être ainsi le plus à l'aise possible pour tourner les différentes chorégraphies.

Cela m'a demandé beaucoup de temps. Je devais faire une chorégraphie pour chaque scène et je devais également faire attention à ne blesser personne, je devais être attentive en permanence, c'était donc très difficile.

Suite à cette expérience, la comédienne a d'elle-même eu envie d'apprendre le kickboxing. On pourrait donc la retrouver par la suite dans un nouveau rôle physique. En attendant, on peut déjà se satisfaire de son impressionnante performance dans My Name, à découvrir sur Netflix.