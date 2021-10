My Name sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série coréenne ?

Dans "My Name" une femme tente de découvrir qui est l'assassin de son père en infiltrant la police. Portée par Han So-hee, la série est à découvrir sur Netflix à partir du 15 octobre.

L'histoire de My Name

Après le succès de Squid Game, une autre série coréenne pourrait bien faire parler d'elle sur Netflix : My Name. Exit les jeux mortels, ici, il est question d'une vengeance sanglante. Après le meurtre de son père, Yoon Ji-woo, membre d'un gang, souhaite se venger. Pour cela, elle va se lier à un puissant caïd de la pègre qui lui affirme que son père a été tué par un policier. Avec son aide, elle va alors infiltrer la police pour en savoir plus sur cet assassin.

Au sein des forces de l'ordre, elle est affectée à l'unité d'enquêtes sur les drogues. En tant que taupe, elle pourra ainsi prévenir ses vrais alliés de toute menace policière. Mais il lui faudra en même temps se montrer suffisamment crédible dans ses enquêtes. Elle devra néanmoins ne pas éveiller les soupçons de son coéquipier Jeon Pil-Do, très à cheval sur les règles et qui se méfie d'elle.

My Name ©Netflix

La série propose donc un concept intéressant qui n'est pas sans rappeler, en partie, l'excellent film hongkongais Infernal Affairs. Dans celui-ci, un policier infiltre une triade, tandis qu'un membre de ce groupe criminel infiltre la police. Dans My Name, l'infiltration ne se fait que dans un sens. Néanmoins, comme Yoon Ji-woo devra travailler sur tous les fronts, elle pourrait finir par changer de bord...

Un rôle physique pour Han So-hee

Réalisée par Kim Jin-min, My Name devrait apporter un peu plus de lumière à Han So-hee. La mannequin coréenne n'en est pas à son premier rôle et a déjà une bonne popularité en Corée du Sud. Elle a notamment été récompensée en 2020 du Prix de Rookie de l'année pour son rôle dans The World of the Married, remake coréen de la série britannique Dr. Foster. Pour My Name, sa performance physique ne devrait pas passer inaperçu. Et on peut imaginer qu'en cas de succès sur Netflix, la comédienne pourrait devenir encore plus populaire.

A ses côtés on trouve également Ahn Bo-hyun et Park Hee-soon. La série est à découvrir sur Netflix à partir du 15 octobre. Retrouvez ici la bande-annonce.