Mytho sur Arte : la saison 2 débarque enfin !

La fiction familiale "Mytho", portée par Marina Hands et Mathieu Demy, est de retour sur Arte avec une saison 2 composée de six épisodes. Au programme : fête de Noël et règlement de compte.

Mytho : la cellule familiale a éclaté

Arte propose la saison 2 de son drame familial grinçant, Mytho. On retrouve donc Marina Hands et Mathieu Demy dans le rôle des parents complétement délurés. Malheureusement pour eux, leur couple n'a pas survécu au terrible mensonge. En effet, dans la saison 1, Elvira, la mère de famille, ne supportait plus toute la charge mentale que lui infligeait sa famille. Pour gagner un peu d'attention et de compassion de la part des siens elle s'est inventée un cancer du sein (voir notre critique de la saison 1).

C'est seulement à la fin de la saison 1 que le terrible mensonge a fini par éclater, ce qui a dissous toute la famille. Ainsi, Elvira a trouvé refuge chez ses voisins d'en face. Les fêtes de Noël approchent et elle ne souhaite qu'une chose : renouer avec les siens afin de régler ses comptes. Cette nouvelle saison s'annonce moins délirante et semble aborder le sujet de la crise familiale de manière plus sérieuse. Bien que le tout continue de baigner dans l'ambiance d'un quartier pavillonnaire très paisible.

Mytho ©Arte

Que nous réserve la saison 2 ?

Mathieu Demy, qui incarne Patrick, prend toujours autant plaisir à incarner ce mari autocentré et lâche. Ce dernier est en totale dépression, il ne pardonne pas la trahison de sa femme. Les trois enfants, Sam (Jérémy Gillet), Virginie (Zélie Rixhon) et Carole (Marie Drion) tentent de surmonter l'absence de leur mère chacun à leur manière. Créée par Anne Berest et Fabrice Gobert, la saison 2 de Mytho promet plein de rebondissements et son lot de secrets, bien évidemment.

Cette fois-ci, les six nouveaux épisodes sont un peu plus centrés sur les membres de la famille. De nombreuses semaines se sont écoulées depuis la révélation du secret d'Elvira et cette dernière continue de vivre cachée à quelques centaines de mètres seulement de ses enfants et de son mari. Une situation peu commune qui se présente à l'approche de Noël. On notera également la présence de Lorenzo qui va peu à peu révéler ses propres secrets. La suite de Mytho fait preuve d'inventivité et tire parti de ses points forts exposés dans la saison 1.

Mytho saison 2, sur Arte à partir du 7 octobre.