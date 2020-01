Narcos Mexico saison 2 : Netflix dévoile un trailer sous tension

Vous avez aimé ? Partagez :

Deux ans après la saison 1, « Narcos Mexico » revient pour une saison 2 toujours sur Netflix. Le service américain a dévoilé une première bande-annonce de sa série sur le cartel mexicain et sa date de diffusion.

Narcos est une des séries les plus populaires de Netflix. Lancée il y a presque déjà cinq ans (en 2015), elle suivait durant ses premières saison la traque de Pablo Escobar et du cartel de Medellin par la DEA en Colombie.

Mais après trois saisons (une troisième qui s’intéressait au cartel de Cali), il était temps de changer un peu de décor. D’abord prévue comme une saison 4, Narcos Mexico est finalement devenue une sorte de série dérivée, avec toujours en thématique le trafic de drogue.

Rien ne va plus pour Felix dans la saison 2

C’est donc au Mexique qu’on découvre l’ascension du cartel de Guadalajara dans les années 1980. Exit l’excellent Pedro Pascal et place à Diego Luna. Ce dernier est logiquement de retour pour la saison 2, comme on peut le voir dans la première bande-annonce mise en ligne par Netflix (à découvrir en une de cet article).

A l’évidence, Felix n’est plus intouchable et il semblerait qu’il ne soit pas uniquement la cible de la DEA. Ses proches eux aussi ont bien l’intention de lui faire la peau. Dans la vidéo, alors que lui et son équipe sont attablés, la caméra descend pour nous révéler toutes les armes à feu prêtes à servir.

On a déjà hâte d’être le 13 février pour découvrir cette saison 2 de Narcos Mexico sur Netflix.