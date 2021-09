Narcos Mexico saison 3 : Netflix annonce la date de sortie avec un teaser

Comme "Narcos", la déclinaison "Mexico" va aussi s'achever avec la saison 3. Netflix vient de dévoiler le tout premier teaser de ce bouquet final et nous dévoile, par la même occasion, la date de mise en ligne des épisodes.

La fin approche pour Narcos : Mexico

La série Narcos s'est arrêtée après trois saisons mais sa petite soeur, Mexico, n'a pas tardé à prendre le relève. Si on doit admettre qu'elle n'a pas apporté autant de satisfaction que son ainée, elle a tout de même pu mettre en avant des beaux arguments. Comme son titre l'indique, ce n'est pas en Colombie que se situe la trame mais au Mexique. Il est, en revanche, toujours question de trafic de drogue.

Tout a débuté avec l'affrontement que se sont livrés l'agent de la DEA Enrique "Kiki" Camerena (Michael Peña ) et Miguel Felix Gallardo (Diego Luna), un baron en pleine croissance. Comme dans la série principale, le réalisme se mêlait à la fiction, avec un scénario complexe bourré de personnages secondaires et de révélations.

La saison 2 s'est ensuite focalisée sur la chute de Gallardo, avec l'arrivée de Walt Breslin (Scoot McNairy) sur le terrain. On retrouvera ce dernier dans la prochaine salve d'épisodes, qui sera d'ailleurs la dernière pour Narcos : Mexico. Impossible de savoir si la plateforme compte ensuite continuer à développer l'univers en se rapprochant encore plus de notre époque. Peut-être que le final ouvrira la porte à une suite, comme l'a fait en son temps Narcos.

Narcos : Mexico ©Netflix

Un teaser et une date de sortie pour la saison 3

La plateforme vient de révéler un premier teaser pour la saison 3. On retrouve les têtes connues, que ce soit dans le camp des bons et dans celui des méchants. Gallardo n'est plus de la partie et le grand vilain devrait être Amado Carrillo Fuentes (toujours incarné par José María Yázpik). Ces images ne laissent aucune place au doute, nous allons être servis en matière d'action et il se dégage de l'aperçu un souffle tragique. En plus du teaser, Netflix en profite pour annoncer la date de mise en ligne des épisodes : le 5 novembre prochain. D'ici là, une bande-annonce plus conséquente se chargera d'en dévoiler plus sur le scénario de cette dernière fournée.