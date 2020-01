Narcos Mexico : un superbe trailer pour la saison 2

Vous avez aimé ? Partagez :

Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 2 de « Narcos : Mexico », l’un des programmes les plus attendus de ce début d’année. Un premier aperçu survolté et stylisé qui annonce du lourd pour la salve d’épisodes à venir.

La sortie de la deuxième saison du spin-off de Narcos est pour bientôt, et cela risque de ne pas être de tout repos. La plateforme Netflix frappe très fort avec une bande-annonce endiablée.

Les Narcos sont (enfin) de retour dans la bande-annonce officielle mise en ligne par Netflix. Et le programme commence sur les chapeaux de roues. En effet, suite à la disparition de l’agent de la DEA Kiki Camarena (Michael Peña), le cartel dominé par Félix Gallardo (Diego Luna) est plus que jamais dans le viseur des américains. Comme on l’entend dans la bande-annonce, le cartel de Cali et Pablo Escobar appartiennent au passé : c’est désormais au Mexique que cela se passe, où le cartel de Guadalajara est en plein essor.

Des images à couper le souffle

Les plans s’enchaînent au fil d’un montage particulièrement travaillé. Armes, drogues diverses, scènes de fêtes décadentes… on retrouve avec plaisir l’univers des Narcos, au rythme de la voix de Gallardo. Ce dernier annonce la couleur en affirmant : « C’est mon tour ». Et on sait déjà quelle sera la stratégie adoptée par les américains pour tenter de démanteler cet empire : diviser pour mieux régner. Et c’est l’agent Walt Breslin (Scoot McNairy) à qui l’on confie cette tâche ardue. Parsemé de séquences violentes – mais toujours très esthétiques – le programme ne risque pas de laisser les fans sur leur faim. Le travail du son est aussi à souligner : la musique, les bruitages et la voix du personnage principal s’unissent à merveille et créent une ambiance intense.

L’une des forces de cette bande-annonce réside dans sa symbolique : l’utilisation du motif du fauve et les allusions à la Rome Antique par exemple. Narcos est sans concession : on sait d’ores et déjà que cela ne finira pas bien et la tension monte crescendo. Quand son interlocuteur répond à Gallardo qu’il finira comme Jules César, il laisse peu de place au doute.

« Plus dure sera la chute », annonce Netflix. Et on veut bien les croire…

Ne manquez pas Narcos : Mexico saison 2, dès le 13 février sur Netflix.