NCIS : Pauley Perrette dit pourquoi elle ne reviendra jamais à la TV

Pauley Perrette, connue pour son rôle culte d'Abby Sciuto dans NCIS, a récemment déclaré qu'elle ne reviendrait jamais sur le petit écran. Après avoir quitté NCIS en 2018 et fait un passage dans la sitcom Broke en 2020, l'actrice a annoncé qu'elle était désormais à la recherche d'une vie plus authentique, loin des caméras.

Pauley Perrette, un personnage adoré d'NCIS

Les téléspectateurs de la série culte NCIS : Enquêtes spéciales connaissent bien Pauley Perrette pour son rôle emblématique d’Abby Sciuto, la scientifique gothique et excentrique qui a marqué les 15 premières saisons de la série. Elle est rapidement devenue l'une des figures les plus appréciées de la série, incarnant ce personnage pendant 358 épisodes, de 2003 à 2018. Cependant, après sa sortie de la série, Perrette a pris du recul par rapport à l’industrie du divertissement, et récemment, elle a révélé pourquoi elle ne compte jamais revenir à la télévision ou au cinéma.

Dans une interview récente accordée à Hello Magazine, Pauley Perrette a confirmé qu’elle ne reviendra jamais sur le devant de la scène. Après avoir brièvement fait son retour en 2020 dans la sitcom Broke, qui n’a duré qu’une seule saison, l'actrice a décidé de prendre sa retraite définitive du monde du spectacle. « Je ne suis pas ingrate pour les avantages que cela m’a apportés », a-t-elle déclaré, en faisant référence à sa carrière d’actrice. « Mais je suis une personne différente maintenant et je veux être ici pour ça – le bon, le mauvais et le douloureux. »

Une vie plus authentique

Pauley Perrette a également exprimé son besoin de vivre une vie plus authentique, expliquant que son rôle d'actrice était à un moment donné une forme d’évasion. « C’est comme une drogue parce que je n'avais pas à être moi-même, je pouvais être quelqu’un d’autre. Mon personnage n’avait pas tous les problèmes que j’avais... », a-t-elle confié.

Cet aspect du métier semble l’avoir éloignée de la réalité qu’elle cherche à vivre pleinement aujourd'hui. Elle a ajouté : « Pour moi, revenir à être actrice signifierait me priver de cette vie d'authenticité que je vis à 100 %. »

Bien que Pauley Perrette ait décidé de ne plus jouer, son rôle dans NCIS reste gravé dans la mémoire des fans. Abby Sciuto, avec son style unique et sa personnalité attachante, est devenue l’un des personnages les plus iconiques de la série. En plus de son rôle central dans NCIS, elle est également apparue dans plusieurs épisodes des spin-offs de la franchise comme NCIS: Los Angeles et NCIS: New Orleans.

Perrette a débuté sa carrière d’actrice dans les années 1990, avec des apparitions dans des séries comme Frasier et des films comme Almost Famous. Mais c’est vraiment grâce à NCIS qu’elle a acquis une reconnaissance internationale. Cependant, après 15 ans passés dans la peau d’Abby, elle a décidé de quitter la série en 2018, en raison de tensions sur le plateau et d’un désir de changement.

Aujourd'hui, l’actrice semble heureuse de se consacrer à une vie plus personnelle, loin des caméras et de l’agitation d’Hollywood. « Je veux être moi tout le temps », a-t-elle déclaré. Ce désir de vivre une vie plus authentique reflète un tournant important dans la carrière de Pauley Perrette, qui restera cependant, pour beaucoup, l’inoubliable Abby Sciuto.