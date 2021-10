NCIS : un personnage emblématique quitte la série

L’épisode le plus récent de la série "NCIS : Enquêtes Spéciales" confirme le départ d'un personnage emblématique du show. Un nouveau coup dur pour les fans.

NCIS : une série culte d’un autre temps

NCIS : Enquêtes Spéciales est actuellement au milieu de sa saison 19. Une longévité impressionnante pour cette série emblématique du début des années 2000. En 2003, Donald P. Bellisario et Don McGill imaginent une série dérivée de JAG centrée sur la Naval Criminal Investigative Service (aka le NCIS).

NCIS : Enquêtes Spéciales ©CBS

Porté par Michael Weatherly, Pauley Perrette, Sean Murray ou encore Mark Harmon, le show rencontre rapidement un succès largement mérité. Il faut dire qu’à une époque où les séries policières prolifères, NCIS parvient à se démarquer en optant pour une approche intimiste, qui axe ses ressorts dramatiques sur des personnages extrêmement attachants. NCIS devient alors rapidement l’un des produits phares de la chaîne CBS. Face à ce succès, la chaîne à même dérivé la série à travers trois spin-offs : NCIS : Los Angeles, NCIS : Nouvelle-Orléans, et NCIS : Hawaï.

Le départ de Gibbs

Depuis presque 20 ans, la série NCIS est emmenée par le comédien Mark Harmon. Ce dernier, qui incarne le célèbre Leroy Jethro Gibbs dans les 19 saisons de la série, est sur le point de raccrocher. Aujourd’hui âgé de 70 ans, le comédien est sans doute fatigué, physiquement, comme intellectuellement, par un rôle qui représente aujourd’hui l’essentiel de sa carrière cinématographique. D’après Deadline, Mark Harmon vient de quitter le show dans le dernier épisode diffusé sur CBS. Un départ qui a eu lieu dans l’épisode Great Wide Open. Ce dernier met en scène Gibbs qui décide de rester en Alaska après une mission en compagnie de McGee. Steven Binder, scénariste de la série, s’est étendu sur ces adieux pleins d’émotion :

En tant que producteur exécutif et ami cher, Mark continue de faire partie intégrante du tissu de la série. Notre étoile du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, en ce qui concerne l'avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série l'ont peut-être remarqué au fil des ans… ne laissez jamais Leroy Jethro Gibbs sur la touche.

Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) - NCIS : Enquêtes Spéciales ©CBS

Le départ de Mark Harmon est certainement la plus grande sortie de toute l’histoire de NCIS à ce jour. Le comédien fait ainsi suite à Pauley Perrette dans la peau d’Abby, à Cote de Pablo dans le rôle de Ziva et évidemment à Michael Weatherly dans le costume de l’inoubliable Tony DiNozzo. C’est bien simple, il ne reste maintenant plus que Sean Murray (McGee) et David McCallum (Ducky) qui sont issus de la première saison de NCIS. C’est ainsi assez logique de voir Gibbs faire ses adieux à McGee, son plus ancien collaborateur à ce jour.

Une véritable page se tourne donc avec le départ de Mark Harmon. Mais ces adieux peuvent néanmoins être positifs pour la série, qui peut ainsi prendre un nouveau départ et créer une dynamique inédite, pour emmener le show vers de nouveaux horizons. De plus, il est clair que la porte reste ouverte pour d’éventuelles apparitions futures de Gibbs. Le personnage pourra en effet revenir de temps à autre le temps de quelques caméos bienvenus.