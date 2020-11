NCIS : une ancienne star de la série annonce sa retraite

C'est une bien triste nouvelle pour les fans de "NCIS". En effet, Pauley Perrette, interprète de l'excentrique Abby durant 15 saisons, a déclaré sur les réseaux sociaux vouloir mettre un terme à sa carrière d'actrice. Une nouvelle bien malheureuse, pour une femme qui a eu du mal à rebondir après son départ mouvementé de la série.

Abby, la scientifique émo-gothique

Pour rappel, NCIS est un spin-off de la série JAG. Diffusée depuis 2003 sur CBS, la série policière suit une équipe d'enquêteurs et de scientifiques rattachée à la Navy et aux Marines. Totalement indépendants, ils sont menés par Leroy Jethro Gibbs. Leur mission : résoudre des crimes en relation avec la marine, faire respecter la loi, et être actifs dans la lutte anti-terroriste.

Si le pitch de NCIS est basique, il n'en reste pas moins un show incontournable de la télévision américaine. En effet, depuis ses débuts, la série comptabilise une quinzaine de millions de téléspectateurs chaque semaine. En outre, malgré sa longévité (17 saisons, quand même), elle reste toujours la série la plus regardée aux Etats-Unis. Cette popularité lui a d'ailleurs permis de devenir une véritable franchise puisqu'elle compte actuellement deux spin-offs tout aussi populaires : NCIS : Los Angeles et NCIS : New Orleans.

Si Gibbs est bien évidemment l'attraction principale de la série, les spectateurs se sont progressivement attachés à une autre figure, plus excentrique : Abigail Sciuto (surnommée Abby). En effet, celle qui n'est pas agent de terrain et agit le plus souvent dans les labos de l'agence, est d'une aide précieuse dans le déroulement des enquêtes. Surtout, son look gothique et ses multiples tatouages contrastent avec ceux plus austères du reste de l'équipe. Son humour et le duo hilarant qu'elle forme avec Ducky ont grandement contribué au succès de la série. Malheureusement, son personnage quittera l'agence au terme de la saison 15.

Pauley Perrette, entre départ fracassant et échecs

Pauley Perrette, qui joue le personnage d'Abby, n'est pas si différente qu'elle dans la vraie vie. Franche, punk et extravertie, elle reste une actrice très appréciée du public. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que pendant longtemps elle fut l'une des actrices les mieux payées de la télévision américaine. Pourtant, en 2017, cette dernière décide de quitter la série. La raison ? Elle l'avouera un an plus tard : Mark Harmon. En effet, à travers plusieurs tweets, l'actrice expliqua que l'interprète de Gibbs était odieux sur les plateaux et faisait subir des violences morales, physiques et psychologiques à tous ses collègues de travail, dont elle. Un comble pour les fans à l'époque, quand on savait qu'à l'écran, Gibbs et Abby formaient une relation quasi père-fille ! De plus, Perette n'a cessé d'accuser Harmon d'être raciste, homophobe et misogyne.

Depuis son départ de la série, l'actrice n'a pas vraiment été sollicitée. Sa dernière apparition en date ? Broke, une série sortie en 2019, qui a été annulée après une seule saison. Sevrée de propositions, la demoiselle âgée de 51 ans a donc décidé d'annoncer la fin de sa carrière sur Twitter :

Comme elle l'explique dans son tweet, elle se retire des plateaux, sans regrets et avec joie. Désormais, elle se consacrera à ses chiens et à ses plantes (elle est très impliquée dans la défense des animaux). N'ayant plus aucun contrat avec aucun studio de la sorte, elle va surtout se faire de nouveaux tatouages et de nouveaux piercings !

On lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle vie...