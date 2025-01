Netflix : à peine arrivée, cette nouvelle série détrône Squid Game et À l’aube de l’Amérique

Netflix commence fort l'année 2025 avec des nouveautés qui suscitent l’engouement. Parmi elles, la saison 2 de "XO, Kitty" s’impose comme une véritable sensation. À peine 24h après son arrivée, cette série dérivée de "À tous les garçons que j’ai aimés" dépasse les mastodontes "Squid Game : Saison 2" et "À l’aube de l’Amérique" dans le Top 10 France.

XO Kitty saison 2 déjà N°1 du Top 10

Sortie le 16 janvier 2025, la deuxième saison de XO, Kitty continue de suivre les aventures de Kitty Song Covey, incarnée par Anna Cathcart, alors qu’elle jongle entre sa vie étudiante à Séoul, ses relations amoureuses tumultueuses et la découverte de secrets sur sa famille. Si la première saison avait déjà séduit un large public, cette nouvelle salve d’épisodes apporte davantage de profondeur aux personnages et propose des intrigues plus complexes.

Seulement 24H après son arrivée, la série s'est déjà hissée à la première place du Top 10 des séries les plus visionnées en France, devant À l'aube de l'Amérique et Squid Game saison 2.

Top 10 Netflix

La première saison de XO, Kitty, diffusée sur Netflix en mai 2023 avait connu un véritable engouement de la part des abonnés en cumulant plus de 72 millions de vues, et se hissant déjà comme l'une des séries les plus regardées dans le monde.

Une saison 2 pleine de rebondissements

La saison 2 de XO, Kitty sur Netflix, poursuit les aventures de Kitty Song Covey, interprétée par Anna Cathcart, alors qu'elle entame un nouveau semestre à la Korean International School of Seoul (KISS). Cette saison explore en profondeur les relations amoureuses et les dynamiques familiales de Kitty, tout en dévoilant davantage sur le passé de sa mère.

L'intrigue se concentre sur les défis émotionnels auxquels Kitty est confrontée, notamment sa prise de conscience de sa bisexualité et ses sentiments pour Yuri et Min Ho, tout en gérant sa récente rupture avec Dae. Déterminée à se concentrer sur ses études et à éviter les drames, Kitty se retrouve pourtant à partager une chambre avec Yuri et Juliana, ce qui complique davantage sa situation sentimentale déjà bien complexe.

Un moment marquant de cette saison est l'apparition de Noah Centineo qui reprend son rôle de Peter Kavinsky, qui rend visite à Kitty à Séoul pour lui offrir des conseils amoureux et lui remettre des lettres de sa sœur Lara Jean. Cette intervention aide Kitty à naviguer dans ses sentiments complexes et à mieux comprendre sa vie amoureuse.