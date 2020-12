Netflix annonce des nouvelles séries britanniques dont une avec Rowan Atkinson

Il n'y a pas que Disney qui lâche de grosses informations. Netflix vient aussi de faire ses petites annonces puisque la plateforme a officialisé la mise en chantier de sept séries originaires du Royaume-Uni, dont une avec l'inimitable Rowan Atkinson.

Sept séries venues du Royaume-Uni

Après le Disney Investor Day, il fallait que les autres plateformes réagissent et fassent également des révélations conséquentes. Netflix, pour tenter de contrecarrer les plans de Disney, vient de faire une annonce assez impressionnante. La plateforme vient de confirmer la mise en chantier de sept séries issues du Royaume-Uni. Sept shows allant de l'horreur à la science-fiction, en passant par des romances ou de la comédie burlesque.

Toutes ces séries seront écrites, produites et tournées au Royaume-Uni, dirigées par la vice-présidente du Netflix anglais : Anne Mensah. Cette dernière a expliqué les motivations de cette décision au micro de Deadline :

Mettre en place une équipe entièrement basée au Royaume-Uni est nécessaire pour mieux se connecter aux fantastiques créateurs de programmes que nous avons ici. C'est l'occasion d'offrir aux scénaristes, producteurs, réalisateurs et acteurs locaux un espace amical et familier, mais qui donne également aux talents la possibilité de faire des shows qui auront un impact à l'échelle mondiale. Les histoires réalisées au Royaume-Uni parlent vraiment au monde. Je ne pourrais pas être plus excitée par la diversité de personnes qui travaillent maintenant pour Netflix.

Voici la liste des sept séries en question :

Baby Reindeer

Scénarisée et portée par Richard Gadd, cette série se basera sur une histoire vraie qui est arrivée à l'artiste. Baby Reindeer adaptera la pièce de théâtre éponyme à succès du Edimbourg Fringe de 2019, elle-même adaptée du roman de Richard Gadd. L'intrigue suivra la relation toxique entre Richard Gadd et une harceleuse qui aura un certain impact sur lui. Récemment, l'artiste s'est notamment illustré à travers les séries Netflix Outlander et Sex Education, sur lesquelles il a travaillé comme scénariste. La série Baby Reindeer contiendra huit épisodes de 30 minutes, et sera produite par Clerkenwell Films.

Cuckoo Song

Cuckoo Song présentera une histoire horrifique captivante à travers laquelle deux sœurs sont en guerre. L'une est humaine, tandis que l'autre est un monstre. Finalement, elles doivent unir leur force pour renverser un pacte surnaturel qui a mal tourné. Cette histoire, basée sur le roman de Frances Hardinge, sera composée de six épisodes de 60 minutes. Côté scénario, Sarah Dollard (Doctor Who), Andrea Gibb et Corinna Faith sont chargées d'écrire cette première saison.

Half Bad

Avec huit épisodes d'une heure, Half Bad racontera le destin de Nathan, 16 ans, fils illégitime de la sorcière la plus redoutée au monde. Il a passé toute sa vie à chercher des traces de son père. Mais plus il avance, plus il va devoir choisir entre le bien et le mal. La série est présentée comme un show pour adolescents, basée sur la trilogie de livres Half Bad de Sally Greene. Ce projet sera scénarisé par Joe Barton.

Lockwood & Co

Scénarisé et réalisé par Joe Cornish (Attack the block), Lockwood & Co racontera le destin d'un groupe de chasseurs de fantômes qui s'aventure toutes les nuits dans des rencontres paranormales en plein milieu de Londres. Ils forment un trio efficace et inédit et tentent de se faire connaître au milieu des innombrables agences du genre. Cette série, composée de huit épisodes de 60 minutes, est basée sur les romans à succès de Jonathan Stroud.

Man vs Bee

Ici, l'acteur Rowan Atkinson joue un nouveau personnage comique. Presque comme un spin-off de Mr Bean, le comédien interprète un riche propriétaire qui se retrouve en guerre avec une abeille dans son immense manoir. Reste à savoir qui gagnera la confrontation. Rowan Atkinson, en plus de jouer dans le show, sera le showrunner et le co-scénariste avec Will Davies.

The Red Zone

Écrite par Barney Ronay et Jonathan Liew, The Red Zone se concentrera sur une équipe de football. Cette comédie racontera le destin de plusieurs personnages qui se heurteront à cet univers brutal, composé de bluffeurs, de requins et de talents authentiques. Côté production, un certain Sam Mendes officiera comme producteur exécutif. Le show contiendra six épisodes de 30 minutes.

The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle

Adapté du premier roman de Stuart Turton, Les sept morts d'Evelyn Hardcastle raconte un meurtre mystérieux et non élucidé. Situé dans l'enceinte d'un vaste domaine de campagne, ce thriller de haut niveau présentera un puzzle intrigant. Comment résoudre un meurtre, quand, à chaque fois que vous approchez de la solution, vous vous réveillez dans le corps de quelqu'un d'autre ? Cette série en sept épisodes d'une heure sera dirigée par Sophie Petzal.