Netflix annonce la nouvelle série SF des créateurs de "Stranger Things"

Les frères Duffer, le duo derrière "Stranger Things", vont prochainement produire une nouvelle série pour Netflix. Intitulé "The Boroughs", le show créé par Jeffrey Addiss et Will Matthews dévoilera de nouveaux mystères surnaturels.

Les frères Duffer toujours chez Netflix

Après avoir mis en scène le film d'horreur Hidden (2015), les frères Duffer se sont fait connaître pour avoir créé la série Stranger Things. Énorme succès sur Netflix, ce show raconte les aventures d'un groupe de jeunes adolescents à Hawkins, dans les années 1980, qui doit faire face aux monstres du monde à l'envers. Classique instantané, le show se conclura prochainement avec sa saison 5, sur laquelle les frères Duffer travaillent actuellement.

Stranger Things ©Netflix

Passionnés par l'horreur et la science-fiction, les frères Duffer vont prochainement continuer leur partenariat avec Netflix. Ils vont en effet participer, en tant que showrunner, à la série The Boroughs, une autre production fantastique dans la veine de Stranger Things.

C'est quoi The Boroughs ?

Créée par Jeffrey Addiss et Will Matthews (Dark Crystal : Le Temps de la Résistance), The Boroughs se concentrera sur des personnes âgées dans une maison de retraite qui vont devoir faire face à la menace d'un autre monde. Un pitch qui rappelle évidemment Stranger Things et son monde à l'envers, mais version seniors.

Cette série, dont la première saison sera composée de 8 épisodes, est développée par Netflix et Upside Down Pictures (l'entreprise des frères Duffer). The Boroughs se situera dans une communauté de retraités qui a élu domicile dans le désert du Nouveau-Mexique. Un groupe de héros improbable va alors devoir s'unir pour empêcher une menace d'un autre monde de voler... le temps.

Matt et Ross Duffer ont exprimé, au micro de Netflix News, leur joie de participer à ce projet :

Nous sommes fans de l’écriture de Jeff et Will depuis longtemps, et quand ils nous ont présenté leur idée pour The Boroughs, nous avons immédiatement su qu’ils avaient quelque chose de très spécial entre les mains. Si les héros de The Boroughs ont quelques années de plus que les enfants de Stranger Things, ils sont tout aussi adorables et inadaptés, et nous avons hâte que vous les rejoigniez dans une aventure à la fois effrayante et amusante, et profondément touchante.

The Boroughs est actuellement en cours d'écriture. Une date de sortie n'a pas encore été annoncée.