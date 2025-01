Netflix annonce un reboot d'une des séries les plus célèbres de l'histoire

"La Petite Maison dans la prairie" est l’une des séries les plus populaires à avoir jamais été créées. Plusieurs décennies après la fin de sa diffusion, Netflix a annoncé son intention d’en proposer un reboot.

La Petite Maison dans la prairie, une des séries les plus iconiques de tous les temps

Pendant près de dix ans et tout au long de ses 205 épisodes, La Petite Maison dans la prairie a raconté les aventures d’une famille de pionniers tout juste arrivés dans le Minnesota pour commencer une nouvelle vie. Adaptée des romans de Laura Ingells Wilder et diffusée dans les années 1970 et 1980, la série suivait surtout le parcours du personnage de Laura Ingalls, de son enfance jusqu’à sa vie adulte.

La Petite maison dans la prairie a rapidement rencontré un très grand succès auprès du public. La série est vite devenue l’une des plus populaires de son époque, et un véritable phénomène culturel. Et ce succès a résisté à l’épreuve du temps. Dans son rapport des plus gros cartons de 2024 en streaming, le site spécialisé Nielsen a révélé que la série avait accumulé 13,25 milliards de vues sur Peacock au cours de l’année passée ! Peu de temps après ce constat impressionnant, nous apprenons qu’une nouvelle version du show se prépare.

Netflix s’attaque à un reboot !

Via un communiqué, Netflix a annoncé préparer un reboot de La Petite Maison dans la prairie. Son synopsis officiel le décrit comme étant en partie « un drame familial plein d’espoir, un récit épique de survie et une origin story de l’Ouest américain ». Le synopsis nous promet aussi une série qui dépeindra « une vision kaléidoscopique des difficultés et des triomphes de ceux qui ont formé la frontière ».

Rebecca Sonnenshine a ainsi été choisie pour être la showrunner de cette nouvelle version. Elle a travaillé sur des séries aux genres différents durant sa carrière, comme Vampire Diaries, The Crossing, Archive 81 et The Boys. On peut aussi noter que Trip Friendly sera impliqué dans le reboot de La Petite Maison dans la prairie en tant que producteur exécutif. Ce dernier n’est autre que le fils d’Ed Friendly, qui avait tenu ce même rôle sur la série originale.

Un projet très ambitieux

On ne sait pas encore si Netflix compte nous proposer un reboot aussi long que la série originale. Quoi qu’il en soit, le géant du streaming s’attaque à un projet particulièrement ambitieux. Car étant donné l’immense popularité de la série originale, il va falloir délivrer une nouvelle version d’une très grande qualité pour espérer pouvoir satisfaire le public.

Le reboot de La Petite Maison dans la prairie n’a pas encore de date de sortie.