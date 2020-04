Netflix annonce une série dérivée du film Braqueurs de Julien Leclercq

Le cinéma français est parfois capable d'être de bonne facture dans le genre de l'action quand il ne verse pas dans la débilité. "Braqueurs" de Julien Leclercq est l'une des quelques preuves existantes, et le film va même maintenant être décliné en série pour Netflix.

Sans chercher à dénigrer le cinéma français, qui sait être excellent dans certains cas, il faut reconnaître qu'il a souvent du mal à se montrer crédible dans certains genres en particulier. Le terrain de l'action, par exemple, ne lui convient que rarement. Hormis quand quelques propositions viennent apporter un peu d'espoir. Et c'est pile le cas du recommandable Braqueurs, pur film musclé qui ne prend pas le spectateur pour un imbécile. Cette réalisation de Julien Leclercq suit un quatuor de braqueurs qui fait des gros coups dans la région parisienne. Mais quand l'un d'eux va commettre une erreur, c'est le groupe entier qui sera en danger et il va devoir se tourner vers des dealers qui n'ont pas l'intention de rigoler. Entre les deux camps, la tension va s'accroitre jusqu'à l'explosion. Solide artisan local, Leclercq délivre un film d'action qui déménage et qui s'en tient à un honorable premier degré.

Après le film Braqueurs, la série

Cette petite réussite va se prolonger puisqu'on apprend dans une interview de Damien Couvreur, directeur des séries originales françaises de Netflix, pour Le Figaro, qu'une série adaptée de Braqueurs est en préparation en ce moment. L'avancement n'est pas encore conséquent, l'équipe n'en étant qu'à la phase du développement. Mais le réalisateur a indiqué sur Instagram que le tournage est prévu pour la rentrée, pour une sortie en 2021 sur Netflix ! On n'en sait par contre pas plus sur le sujet, ni sur la possible présence des acteurs du film, ni sur l'intrigue. Comment les deux vont se lier ? Là aussi, le suspense demeure et les possibilités sont multiples.

La France est l'un des territoires que Netflix surveille de près pour des productions originales. Le catalogue reçoit régulièrement des nouveaux programmes en provenance de chez nous, comme dernièrement Vampires. L'annonce de l'existence de cette nouvelle série tombe vraiment à point nommé puisque Julien Leclercq vient de sortir le 17 avril sur la plateforme le film La Terre et le Sang, qui est l'objet d'un certain engouement (on le retrouve dans le top 10 des titres les plus populaires en ce moment en France sur Netflix). Sami Bouajila, présent déjà dans Braqueurs, est la tête d'affiche. Doit-on l'attendre aussi dans la série dérivée ?