Netflix : cette nouvelle série française fait un carton mondial

Deux semaines après sa mise en ligne, la série française "Anthracite : Le mystère de la secte des écrins" confirme son succès dans le monde et est actuellement la série non-anglophone la plus regardée dans le monde.

Le succès se confirme

Après Furies, série d'action avec Marina Foïs et Lina El Arabi mise en ligne le 1er mars 2024 sur Netflix, c'est une autre production française qui s'exporte avec réussite à l'international : Anthracite. En effet, cette série policière inédite, qui rassemble notamment à son casting Hatik, Camille Lou et Noémie Schmidt, connaît au niveau mondial une deuxième semaine meilleure que sa première.

En 1994, le suicide collectif d’une secte installée dans un petit village des Alpes défraye la chronique… 30 ans plus tard, le meurtre d’une femme assassinée selon les rituels de l’étrange communauté met à feu et à sang l’équilibre précaire retrouvé par les habitants. Bouc émissaire idéal, Jaro Gatsi (Hatik), un jeune délinquant venu à la montagne pour remettre sa vie sur les rails, se retrouve rapidement accusé du meurtre. Déterminé à prouver son innocence, il reçoit l’aide inattendue d’Ida (Noémie Schmidt), une geek excentrique et ultra-connectée qui est à la recherche de son père disparu…

Avec l'équivalent de 5,1 millions de visionnages entre le 15 et le 21 avril, cette performance lui permet ainsi de prendre la tête du Top Monde pour une série non-anglophone.

Top Séries Netflix non-anglophones du 15 au 21 avril ©Netflix

Anthracite à la chasse aux poids lourds

Avec ses 6 épisodes, Anthracite fait mieux que sa concurrente suédoise Midsummer Night, sorti un jour après. Mais surtout, si l'on regarde le classement général mondial des séries, séries anglophones et non-anglophones confondues, Anthracite se place à la 4e place, juste derrière les poids lourds que sont la série britannique The Gentlemen et la coréenne La Reine des Larmes, et le phénomène Mon petit renne.

À noter que, dans ce classement général, la série coréenne se place devant Anthracite. Puisqu'avec ses 16 épisodes elle affiche mathématiquement plus d'heures de visionnage, mais moins d'EVC (équivalent visionnages complets), la mesure officielle des classements de Netflix.

Anthracite ©Netflix

Actuellement Top 2 Séries France, derrière l'inévitable mini-série britannique citée ci-dessus, Anthracite est bien lancée pour s'affirmer comme un grand succès français de Netflix. Et pourrait bien, comme Furies qui y était resté 6 semaines, s'installer alors dans la durée dans le Top 10 mondial des séries non-anglophones.

La série créée par Fanny Robert va-t-elle ainsi confirmer son carton dans sa troisième semaine ? Réponse très prochainement.